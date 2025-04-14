俄飛彈襲烏東 至少32死

烏克蘭十三日指稱，東北部蘇米州首府蘇米市中心當天上午遭俄羅斯彈道飛彈襲擊，至少兩名孩童等卅二人死亡、十名孩童等八十四人受傷；總統澤倫斯基予以譴責並呼籲國際對俄強硬回應。CNN報導，這是烏國今年所遭受的最致命空襲。

澤倫斯基在社群媒體說，「談判還從未阻止彈道飛彈和空用炸彈」，只有「混蛋」會這樣殺害普通百姓，這天還正好是民眾上教堂日子。他並向美國、歐洲及全球希望結束俄烏戰爭的各方喊話，「俄國正是想要這種恐怖且正拖延戰爭。若不對侵略者施壓，和平不可能實現」。

澤倫斯基也指，俄國總統普亭「持續無視美國完全且無條件停火提議。莫斯科人士堅信他們能繼續肆無忌憚殺戮」。

澤倫斯基並發影片顯示遇襲現場有數具遺體，街上多輛車焚毀損壞。英國廣播公司（BBC）引述駐烏國記者報導，烏國當局說兩枚伊斯坎德飛彈在當地十三日上午約十時十五分襲擊蘇米市一所大學周邊，四座教育機構、五棟公寓等廿個建物受損。烏國情報單位說，兩枚伊斯坎德－Ｍ彈道飛彈發射自俄國西部佛洛尼斯州和庫斯克州。

法新社記者在蘇米市看到幾具蓋住的遺體，一輛無軌電車嚴重損毀；救援人員在一處建築廢墟搜救，他們說攻擊發生在有很多行人的市中心，街上、汽車和公共交通工具內及房屋裡都有民眾傷亡。這已是俄國本月第二起造成大量平民死傷的攻擊；澤倫斯基家鄉克利福洛四日也遇襲，九名孩童等約廿人喪命。

美國總統川普的中東特使威科夫十一日才在聖彼得堡會見普亭，討論俄烏和平協議。川普十二日說，烏戰停戰談判可能將進展順利，「到了一定時間點，你要嘛接受，要嘛閉嘴。我們拭目以待，但我認為一切都會好起來」。

歐盟理事會主席柯斯塔已譴責俄國十三日襲蘇米市。法國總統馬克宏則說，這次襲擊顯示俄國輕視人命、國際法和川普的外交努力。

烏軍總司令瑟爾斯基三月廿七日曾稱，俄軍正加強沿著烏國東北邊界的攻勢以試圖攻入蘇米州。蘇米州與俄國庫斯克州接壤，烏軍去年八月跨境攻入庫州後一度占領大片領土，但目前幾乎全被俄軍收復。