烏克蘭東北部遇致命空襲！俄彈道飛彈襲擊蘇米市 至少21死83傷

烏克蘭內政部長克利孟科說，烏國東北部蘇米市市中心13日上午遭俄羅斯彈道飛彈襲擊，已知至少21人死亡、83人受傷。路透指出，這是今年烏國所受最致命空襲之一。烏國總統澤倫斯基譴責這起攻擊並呼籲國際對俄採取強硬回應。

澤倫斯基在社群媒體說，只有「惡棍」才能這樣奪走一般百姓性命，這天也正好是民眾上教堂的日子；他也發布影片顯示現場有多具遺體，街上也有許多車輛焚毀、損壞。

澤倫斯基說，「談判從未阻止彈道飛彈和空用炸彈」；他並向美國、歐洲及全球希望結束俄烏戰爭的各方喊話說，「俄國想要的正是這種恐怖，而且正拖延這場戰爭。若不對侵略者施壓，和平不可能實現」。