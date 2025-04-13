快訊

直擊／世紀破冰！白冰冰、胡瓜、康康合體 內幕曝光了

「世界那麽大，我想去看看」 10年前閃辭的女孩現在好嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭東北部遇致命空襲！俄彈道飛彈襲擊蘇米市 至少21死83傷

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭釋出照片，顯示俄國飛彈攻擊蘇米後，消防人員13日正在當地滅火。美聯社
烏克蘭釋出照片，顯示俄國飛彈攻擊蘇米後，消防人員13日正在當地滅火。美聯社

烏克蘭內政部長克利孟科說，烏國東北部蘇米市市中心13日上午遭俄羅斯彈道飛彈襲擊，已知至少21人死亡、83人受傷。路透指出，這是今年烏國所受最致命空襲之一。烏國總統澤倫斯基譴責這起攻擊並呼籲國際對俄採取強硬回應。

澤倫斯基在社群媒體說，只有「惡棍」才能這樣奪走一般百姓性命，這天也正好是民眾上教堂的日子；他也發布影片顯示現場有多具遺體，街上也有許多車輛焚毀、損壞。

澤倫斯基說，「談判從未阻止彈道飛彈和空用炸彈」；他並向美國、歐洲及全球希望結束俄烏戰爭的各方喊話說，「俄國想要的正是這種恐怖，而且正拖延這場戰爭。若不對侵略者施壓，和平不可能實現」。

俄烏戰爭 俄羅斯 彈道飛彈 澤倫斯基 烏克蘭 空襲

延伸閱讀

美官員：助俄打烏中國公民是傭兵 似與北京沒關聯

進展緩慢…美特使會晤普亭 川普再敦促俄「採取行動」結束戰爭

美俄商恢復使館運作 澤倫斯基：至少155中國公民為俄作戰

澤倫斯基：至少有155名中國公民為俄軍作戰

相關新聞

烏克蘭東北部遇致命空襲！俄彈道飛彈襲擊蘇米市 至少21死83傷

烏克蘭內政部長克利孟科說，烏國東北部蘇米市市中心13日上午遭俄羅斯彈道飛彈襲擊，已知至少21人死亡、83人受傷。路透指出...

會談逾4小時…普亭會美特使沒結果 川普：俄須快點行動

俄羅斯總統普亭11日在聖彼得堡會晤川普總統的中東特使威科夫(Steven Witkoff)，兩人會談約四個半小時，會後克...

川普：俄烏停戰談判可能進展順利 但需妥協或閉嘴

美國總統川普今天表示，有關結束烏克蘭戰爭的談判可能會進展順利，但「到了一定時候，你要嘛接受，要嘛閉嘴」

俄烏停火慢 川普促俄加快

俄羅斯總統普亭十一日在聖彼得堡會晤美國總統川普的中東特使威科夫，兩人會談約四個半小時，會後克里姆林宮僅說會談聚焦解決烏克...

凱洛格：仿戰後德國 畫分東西烏

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格提議，作為俄烏和平協議一環，烏克蘭或許能像二戰後德國一樣被「分區管理」，並在第聶伯羅河以...

美烏華府會商礦產協議疑「獅子大開口」 傳氣氛對抗恐難突破

美國正推動確保能優先取得烏克蘭礦藏。知情人士指出，兩國官員今天就一項美方提案進行會商，由於會談氣氛充滿對抗性，取得突破的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。