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烏克蘭再失一架F-16戰機！26歲飛行員陣亡 F-16機毀人亡事件重演

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一架烏克蘭 F-16 戰鬥機飛越烏克蘭基輔地區。美聯社
一架烏克蘭 F-16 戰鬥機飛越烏克蘭基輔地區。美聯社

來自烏克蘭的官方消息稱，一名烏克蘭戰鬥機飛行員駕駛F-16 戰機執行任務時陣亡。烏克蘭總統澤倫斯基證實：「今天，在一次戰鬥中，駕駛 F-16 戰鬥機的帕夫洛·伊萬諾夫上尉（Pawlo Iwanow）犧牲。」這是自去年夏天烏克蘭首度接收美制F-16 戰機以來，第二位烏克蘭 F-16 飛行員的死亡事件。

事發原因尚待調查

澤倫斯基向這位26歲飛行員的家屬表示哀悼，並表示將查明事件原因。與此同時，澤倫斯基總統還追認飛行員伊萬諾夫為「烏克蘭英雄」。

烏克蘭軍方沒有公布有關這次致命事件的更多細節。不過，英國廣播公司（BBC）烏克蘭語頻道周六晚間援引消息人士報道稱，這架飛機是在烏克蘭東北部蘇梅地區上空執行任務時被俄羅斯導彈擊落的。

第二起F-16機毀人亡事件

這起事件意味著烏克蘭損失了第二架對烏克蘭空軍至為珍貴的西方戰機。2024年8月，基輔就曾通報過一架 F-16 在抵御俄羅斯導彈襲擊時墜毀、飛行員遇難的消息。事件發生後，澤倫斯基總統解除了空軍總司令奧列什丘克（Mykola Oleschtschuk） 的職務。

經過長時間的請求，去年夏季烏克蘭才首次得以接收F-16 戰鬥機。這些戰機由比利時、荷蘭、丹麥和挪威援助的。之後，烏克蘭還收到了法國的幻影戰機（Mirage）。這些西方戰機主要被用於攔截俄羅斯的導彈和無人機襲擊。

（德新社，德廣聯）

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