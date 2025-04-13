川普：俄烏停戰談判可能進展順利 但需妥協或閉嘴
美國總統川普今天表示，有關結束烏克蘭戰爭的談判可能會進展順利，但「到了一定時候，你要嘛接受，要嘛閉嘴」。
川普昨天曾對俄羅斯表示失望，並要求俄國「加緊」達成（停戰）協議。今天他對媒體作上述表示。
川普在總統專機「空軍一號」上對媒體說：「我認為烏克蘭和俄羅斯之間可能進展順利，你們很快就會知道。」
川普說：「到一個時間點，要嘛接受，要嘛就閉嘴，我們且看會發生什麼事，但我認為一切都會好起來。」
川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統蒲亭11日舉行會談，就尋求和平協議進行討論。
路透社報導，川普已經顯露失去耐心的跡象，並說若他感到莫斯科在拖延協議，他將對購買俄羅斯石油的國家祭出二級制裁。
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