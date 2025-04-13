車諾比核電廠防護罩受損 烏克蘭尋求解決方案
烏克蘭一位部長今天表示，烏克蘭正在尋求解決方案，修復俄羅斯無人機攻擊車諾比（Chornobyl）核電廠造成的防護罩損壞。
路透社報導，環境保護和自然資源部長赫林丘克（Svitlana Hrynchuk）在這座退役核電廠外舉行的0.8百萬瓦太陽能發電設施落成典禮上發表講話。稍後兩場會議，將討論車諾比核電廠及其他與核電運作的相關問題。
她說，2月14日無人機攻擊之後，烏克蘭正在與專家合作，判定恢復反應器圍阻艙（containment vessel）正常運作的最佳方法。
她說，參與分析的包括歐洲復興開發銀行（EBRD）、科學機構與2019年參與車諾比反應器圍阻艙安裝工作的公司，以覆蓋下方目前出現滲漏的「石棺」（sarcophagus）。1986年車諾比核災後，數週內匆忙安裝這個拱形罩體。
她說：「數週後我們將得到這項分析的第一批結果。」
核電廠官員表示，無人機在新安全殼結構的外殼上炸出一個大洞，並在內部爆炸。
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）當時表示，這起事件是烏克蘭的「挑釁」。
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