快訊

出國注意！網揭1詐騙手法「假搭訕真騙財」：千萬別拿錢出來

膽結石該不該切除？「非緊急但必需」手術考驗醫師與病人緣分

半導體關稅明公布！他指「強勢乙方台積電」不受影響 網卻憂股價先動

車諾比核電廠防護罩受損 烏克蘭尋求解決方案

中央社／ 車諾比12日綜合外電報導

烏克蘭一位部長今天表示，烏克蘭正在尋求解決方案，修復俄羅斯無人機攻擊車諾比（Chornobyl）核電廠造成的防護罩損壞。

路透社報導，環境保護和自然資源部長赫林丘克（Svitlana Hrynchuk）在這座退役核電廠外舉行的0.8百萬瓦太陽能發電設施落成典禮上發表講話。稍後兩場會議，將討論車諾比核電廠及其他與核電運作的相關問題。

她說，2月14日無人機攻擊之後，烏克蘭正在與專家合作，判定恢復反應器圍阻艙（containment vessel）正常運作的最佳方法。

她說，參與分析的包括歐洲復興開發銀行（EBRD）、科學機構與2019年參與車諾比反應器圍阻艙安裝工作的公司，以覆蓋下方目前出現滲漏的「石棺」（sarcophagus）。1986年車諾比核災後，數週內匆忙安裝這個拱形罩體。

她說：「數週後我們將得到這項分析的第一批結果。」

核電廠官員表示，無人機在新安全殼結構的外殼上炸出一個大洞，並在內部爆炸。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）當時表示，這起事件是烏克蘭的「挑釁」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

告五人無極限！創台灣演唱會歷史 斥上億打造無人機秀

助菲律賓維護海事安全 澳洲贈20套無人機系統

埃及年底將安裝核電反應爐容器 成全球最大核電廠

憂核電延役草案出委員會 反核團體：藍白將付政治代價

相關新聞

俄烏停火慢 川普促俄加快

俄羅斯總統普亭十一日在聖彼得堡會晤美國總統川普的中東特使威科夫，兩人會談約四個半小時，會後克里姆林宮僅說會談聚焦解決烏克...

凱洛格：仿戰後德國 畫分東西烏

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格提議，作為俄烏和平協議一環，烏克蘭或許能像二戰後德國一樣被「分區管理」，並在第聶伯羅河以...

美烏華府會商礦產協議疑「獅子大開口」 傳氣氛對抗恐難突破

美國正推動確保能優先取得烏克蘭礦藏。知情人士指出，兩國官員今天就一項美方提案進行會商，由於會談氣氛充滿對抗性，取得突破的...

陸公民赴俄作戰遭逮掀爭議 美國官員：似乎只接受低限度訓練

2名熟悉美國情報的美國官員和1名前西方情報官員表示，在烏克蘭為俄羅斯軍方作戰的100多名中國公民是傭兵，他們似乎與中國政...

川普烏克蘭特使提議：仿效戰後德國 畫分為東西烏克蘭

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）提議，作為和平協議的一部分，烏克蘭或能像二戰後的德國一樣，...

普亭與美特使會談逾4小時！川普籲俄羅斯動起來 兩人將通話

俄羅斯總統普亭11日在聖彼得堡，與到訪的美國總統特使威科夫會談，持續約4個半小時結束，重點討論「烏克蘭危機解決方案的相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。