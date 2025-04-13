烏克蘭折損F-16戰機飛行員 執行作戰任務時陣亡

中央社／ 基輔12日綜合外電報導

基輔當局今天指出，烏克蘭一名F-16戰鬥機飛行員在執行作戰任務時陣亡，這是西方國家交付F-16戰機給烏國以協助抵禦俄羅斯侵略後所發生的第2起此類事件。

烏克蘭軍方發布的聲明寫道：「2025年4月12日，26歲的伊凡諾夫（Pavlo Ivanov）駕駛F-16戰機執行作戰任務時喪命。」

聲明還提到：「他在保衛祖國、抵禦侵略者的戰鬥中陣亡了。」

烏克蘭軍方沒有透露伊凡諾夫陣亡的更多細節，但談到相關部門正致力查明「這場悲劇的整體情況」。

經過兩年努力遊說西方國家後，烏克蘭終於在去年夏天獲得首批F-16戰機。

但基輔當局於去年8月指出，一架F-16戰機在抵禦俄軍飛彈攻擊時墜毀，飛行員喪生。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

共軍再發動聯合戰備警巡 34機7艦擾台

中共41機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

清明連假花蓮基地戰機異常起降 空軍：例行訓練

美批准對菲出售F-16戰機 助因應與中國緊張局勢

相關新聞

俄烏停火慢 川普促俄加快

俄羅斯總統普亭十一日在聖彼得堡會晤美國總統川普的中東特使威科夫，兩人會談約四個半小時，會後克里姆林宮僅說會談聚焦解決烏克...

凱洛格：仿戰後德國 畫分東西烏

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格提議，作為俄烏和平協議一環，烏克蘭或許能像二戰後德國一樣被「分區管理」，並在第聶伯羅河以...

美烏華府會商礦產協議疑「獅子大開口」 傳氣氛對抗恐難突破

美國正推動確保能優先取得烏克蘭礦藏。知情人士指出，兩國官員今天就一項美方提案進行會商，由於會談氣氛充滿對抗性，取得突破的...

陸公民赴俄作戰遭逮掀爭議 美國官員：似乎只接受低限度訓練

2名熟悉美國情報的美國官員和1名前西方情報官員表示，在烏克蘭為俄羅斯軍方作戰的100多名中國公民是傭兵，他們似乎與中國政...

川普烏克蘭特使提議：仿效戰後德國 畫分為東西烏克蘭

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）提議，作為和平協議的一部分，烏克蘭或能像二戰後的德國一樣，...

普亭與美特使會談逾4小時！川普籲俄羅斯動起來 兩人將通話

俄羅斯總統普亭11日在聖彼得堡，與到訪的美國總統特使威科夫會談，持續約4個半小時結束，重點討論「烏克蘭危機解決方案的相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。