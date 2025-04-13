烏克蘭折損F-16戰機飛行員 執行作戰任務時陣亡
基輔當局今天指出，烏克蘭一名F-16戰鬥機飛行員在執行作戰任務時陣亡，這是西方國家交付F-16戰機給烏國以協助抵禦俄羅斯侵略後所發生的第2起此類事件。
烏克蘭軍方發布的聲明寫道：「2025年4月12日，26歲的伊凡諾夫（Pavlo Ivanov）駕駛F-16戰機執行作戰任務時喪命。」
聲明還提到：「他在保衛祖國、抵禦侵略者的戰鬥中陣亡了。」
烏克蘭軍方沒有透露伊凡諾夫陣亡的更多細節，但談到相關部門正致力查明「這場悲劇的整體情況」。
經過兩年努力遊說西方國家後，烏克蘭終於在去年夏天獲得首批F-16戰機。
但基輔當局於去年8月指出，一架F-16戰機在抵禦俄軍飛彈攻擊時墜毀，飛行員喪生。
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