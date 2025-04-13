凱洛格：仿戰後德國 畫分東西烏

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格提議，作為俄烏和平協議一環，烏克蘭或許能像二戰後德國一樣被「分區管理」，並在第聶伯羅河以西建立一支英國、法國組成的「再保證武力」。

凱洛格在英國泰晤士報十二日刊出的訪問提出該構想，認為英法軍隊或許可在第聶伯羅河西側掌控特定區域，作為對當地局勢的穩定力量，並稱這對俄羅斯「完全不具挑釁意味」。俄軍則可能繼續駐紮在目前已占領的烏東地區，烏軍則部署於雙方之間緩衝地帶。

凱洛格建議在雙方間設立非軍事區，以降低衝突升級風險；第聶伯羅河是良好天然屏障。他同時建議在烏克蘭東部沿著現有前線，建立一個十八英里（廿九公里）非軍事區，作為俄國與西方軍隊間緩衝區。

凱洛格將畫分烏克蘭的構想比喻為戰後柏林的分區管理，但強調他並非主張分裂烏克蘭，「這幾乎可以看作柏林在二戰後的情況。它們當時有一個俄羅斯區、一個法國區、一個英國區，和一個美國區」。

凱洛格前述言論一出隨即引發軒然大波，他事後在社群媒體Ｘ寫道「我談的是（部署）停火後的復原部隊以維護烏克蘭主權；不是瓜分烏克蘭」。