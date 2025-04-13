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俄烏停火慢 川普促俄加快

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
俄羅斯總統普亭（右）十一日在俄國聖彼得堡，和美國總統川普的中東特使威科夫（左）會面，討論俄烏戰爭問題。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（右）十一日在俄國聖彼得堡，和美國總統川普的中東特使威科夫（左）會面，討論俄烏戰爭問題。（美聯社）

俄羅斯總統普亭十一日在聖彼得堡會晤美國總統川普的中東特使威科夫，兩人會談約四個半小時，會後克里姆林宮僅說會談聚焦解決烏克蘭問題的各個面向。川普同日表示，俄烏戰爭每周造成數千人死去，「俄國須快點行動」。

這是威科夫二月以來第三次訪俄會見普亭。克宮國際經濟特使德米崔耶夫在普、威兩人會晤後稱會談「富有成效」。克宮發言人佩斯科夫稍早說，該會談預計不會產生外交突破；被問到兩人是否將討論普亭與川普日後潛在會晤，佩斯科夫稱「也許」。他也說這次會晤後普亭和川普理論上可能通話，但未透露具體時間。

川普十一日在自創社群媒體真實社群發文說，俄烏戰爭毫無意義且「根本不該發生」，敦促俄國有所行動。另據路透十一日引述消息人士報導，美烏官員當天在華府會商兩國礦產協議，但美方的新提案比原始版本更廣泛，會談氣氛緊繃，取得突破可能性很低。

華爾街日報十二日引述俄媒塔斯社報導，威科夫這次會晤普亭前已先見過德米崔耶夫。後者如今是俄方與美國接觸的非正式中間人，他四月稍早就曾到訪華府。

路透十一日則引述兩位美國官員和五位知情人士報導，德米崔耶夫訪華府時曾與威科夫共進晚餐，其後不到四十八小時，威科夫就在白宮與川普開會時明言，促成俄烏停火最快方式就是支持一項策略，即讓俄國取得其二○二二年試圖非法兼併的烏東四州。威科夫三月受訪時就曾公開提議此事。

消息人士說，川普的烏克蘭特使凱洛格則在前述會議反駁威科夫，直言基輔雖願意就爭議土地的若干條件談判，但絕不會同意單方面完全割讓這些領土給俄國。該會議結束時，川普未決定改變美方策略。

路透指出，威科夫是川普老友，在川普政府外交政策發揮核心作用且角色不斷擴大。川普回任前威科夫就協助談成現已破局的加薩停火，後來促成美國公民佛蓋爾從俄國獲釋返美。但凱洛格傾向更直接支持基輔，與威科夫唱反調。

凱洛格版戰後烏克蘭 製表／國際中心 圖／聯合報提供
凱洛格版戰後烏克蘭 製表／國際中心 圖／聯合報提供

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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