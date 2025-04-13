美提議烏克蘭「分區管理」

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）提議，作為和平協議的一部分，烏克蘭或能像二戰後的德國一樣，被「分區管理」，並在烏克蘭以西建立一支由英法組成的「保證部隊」。

凱洛格接受英國媒體訪問時提出構想，英法兩國軍隊或可在烏克蘭西部建立「保證部隊」，掌控特定區域，作為對當地局勢的穩定力量。同時，俄軍則可能繼續駐紮在目前已占領的烏克蘭東部地區，而烏克蘭政府軍則部署於雙方之間的緩衝地帶。他建議在雙方之間設立非軍事區，以降低衝突升級風險。

凱洛格還提到，第聶伯河是一個良好的天然屏障，同時建議在烏克蘭東部沿著現有前線，建立一個18英里的非軍事區，作為俄羅斯與西方軍隊之間的緩衝區。

凱洛格進一步解釋，「雙方各退15公里，就會有18英里，那我們就可以建立一個可監控的非軍事區，還有停火區，你可以很容易監控它。」

凱洛格將畫分烏克蘭的構想比喻為戰後柏林的分區管理，但強調並非主張分裂烏克蘭，「這幾乎可以看作柏林在二戰後的情況。它們當時有一個俄羅斯區、一個法國區、一個英國區，和一個美國區。」但凱洛格言論一出隨即引發軒然大波，他事後在X澄清自己被誤解，稱「我指的是盟軍負責的區域，而不是瓜分烏克蘭。」

凱洛格發表上述評論同日，美國特使威科夫與俄羅斯總統普丁會面，討論烏克蘭未來的和平方案。但路透引述多名消息來源報導，威科夫與凱洛格在俄烏問題的解決方法上有歧見。