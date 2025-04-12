進展緩慢…美特使會晤普亭 川普再敦促俄「採取行動」結束戰爭

（德國之聲中文網）據多家通訊社報導，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）已於周五結束了與俄羅斯總統普亭的最新會談。這是威特科夫自2月以來第三次與普亭會面。

「俄羅斯必須有所行動」，川普在其社交平台Truth Social上寫道，「太多人在這場可怕而毫無意義的戰爭中死去——每周都有數千人死去。」並稱這場始於2022年2月的戰爭 「根本不該發生」。

川普一直在敦促莫斯科和基輔達成停火協議，但儘管美俄官員多次磋商，川普始終未能從克里姆林宮爭取到實質性讓步。

上月，川普在接受NBC新聞採訪時表示自己對普亭「非常惱火」。美國外長魯比歐（Marco Rubio）上周警告稱，華盛頓不會容忍與俄羅斯「無休止地談判」。基輔及其部分西方盟友懷疑，俄羅斯故意拖延談判進程。

普亭與美特使會晤：難有外交突破

據俄羅斯國家通訊社報導，威特科夫與普亭在聖彼得堡總統圖書館舉行會談，會談持續了四個半小時。克里姆林宮在會晤後僅表示，會談確有舉行，並在其網站上發布了兩人握手的照片，表示會晤「聚焦烏克蘭問題解決方案的各個方面」，但未提供更多細節。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）此前表示，不期待此次會談能帶來任何「外交突破」。當被問及是否會討論普亭與川普之間的會晤時，他回答說「有可能」。

上一次會晤後，威特科夫——曾與川普一同在房地產界合作多年的盟友——稱普亭是個「偉大的領導人」，「不是個壞人」。

威特科夫對一位長期被美國視為專制對手的總統如此褒揚，凸顯出川普第二任期以來，華盛頓對克里姆林宮態度的急劇轉變。

儘管進行了一系列外交努力，但川普推動的停火目標幾乎未見實質性進展。

凱洛格：提議對烏分區駐軍，「類似二戰後柏林」

川普烏克蘭事務特使基思·凱洛格（Keith Kellogg）在接受《泰晤士報》採訪時提出，英法軍隊或可在烏克蘭劃分設立「控制區」，在第聶伯河以西駐扎，形成一支「安撫力量」，並設立非軍事區，將這些區域與俄羅斯佔領區隔開。

凱洛格對《泰晤士報》表示：「這幾乎可以參考二戰後柏林的分區模式。」

凱洛格隨後在社交平台X上澄清：「我指的是一支在停火後維持穩定的部隊，以維護烏克蘭主權。『分區』指的是盟軍（不包括美軍）在烏克蘭的駐軍責任區，而不是指將國家『瓜分』。」

澤倫斯基指有中國公民為俄軍作戰

本周早些時候，基輔方面表示，其軍隊在頓涅茨克地區俘獲了兩名為俄作戰的中國公民。烏克蘭總統澤倫斯基指責俄羅斯正將中國拖入這場衝突，並在周五聲稱，已有數百名中國公民與俄軍一同在前線作戰。

克里姆林宮否認了這一說法，而北京則警告各方避免發表「不負責任的言論」。

澤倫斯基在布魯塞爾會見盟國軍事領導人時表示：「目前我們掌握的信息是，至少有數百名中國公民作為俄羅斯佔領軍的一部分參戰。這說明俄羅斯顯然在試圖延長戰爭——甚至是用犧牲中國人的生命為代價。」

澤倫斯基還批評俄羅斯一個月前拒絕了一個由美國提出、烏克蘭同意的全面停火提議。

普亭上月拒絕了這一全面無條件停火協議，而克里姆林宮則堅持，黑海停火協議必須以西方解除部分制裁為前提。

美俄重建互信前路漫長

川普雖然在推動與莫斯科的廣泛和解方面取得了一些成果，但總體進展有限。

周四，俄羅斯釋放了擁有美俄雙重國籍的芭蕾舞演員克謝尼婭·卡列琳娜（Ksenia Karelina），以換取涉嫌技術走私的亞瑟·彼得羅夫（Arthur Petrov）——這是兩國在不到兩個月內的第二次換俘。

卡列琳娜今年1月在回俄羅斯探親時被捕，她因向一個支持烏克蘭的慈善機構捐贈相當於約50美元的款項而被控「叛國罪」，獲刑12年。

俄羅斯對外情報局局長謝爾蓋·納雷什金（Sergei Naryshkin）周五表示，未來還將討論交換囚犯事宜。

俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，此類交換有助於重建兩國之間的信任——雙方互信在前總統拜登執政期間曾遭到嚴重破壞。

「這確實有助於建立信任——這是現在急需的，但最終恢復信任還需要很長的時間。」拉夫羅夫對記者表示。

（法新社 俄新社）

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