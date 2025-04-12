陸公民赴俄作戰遭逮掀爭議 美國官員：似乎只接受低限度訓練

2名熟悉美國情報的美國官員和1名前西方情報官員表示，在烏克蘭為俄羅斯軍方作戰的100多名中國公民是傭兵，他們似乎與中國政府沒有直接關係。

然而，這名前西方情報官員告訴路透社，中國軍官在北京的批准下，一直在俄羅斯戰線後方的戰區，從戰爭中吸取戰術和教訓。

美軍印太司令部司令帕帕羅上將（Adm. Samuel Paparo）9日證實，烏克蘭軍隊在烏克蘭東部抓到兩名中國籍男子。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前表示，烏克蘭掌握155名中國公民在烏東替俄軍作戰的情資。

中國已宣布與俄羅斯建立「無上限」夥伴關係，且避免批評莫斯科2022年全面入侵烏克蘭，中國認為澤倫斯基的言論「不負責任」，並表示中國不是戰爭一方。

不願透露姓名的美國官員說，這些中國戰鬥人員似乎只接受最低限度的訓練，對俄羅斯的軍事行動沒有任何明顯的影響。

美國中央情報局（CIA）、美國國家情報總監辦公室（US Office of the Director of National Intelligence）、國家安全會議（National Security Council）以及中國駐華盛頓大使館都沒有立即回應置評請求。

熟悉此議題的前西方情報官員告訴路透社，約有200名中國傭兵為俄羅斯作戰，這些傭兵與中國政府沒有關聯。

但在北京的批准下，中國軍官一直在俄羅斯前線附近巡視，以從戰爭中吸取教訓和戰術。這名前西方情報官員說，這些軍官「絕對是獲得批准的」。