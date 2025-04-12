普亭與美特使會談逾4小時！川普籲俄羅斯動起來 兩人將通話

早該發生的事終於發生了。兩個幫俄羅斯侵略烏克蘭的中國雇傭兵在烏克蘭的德涅茲克戰場被烏軍俘虜。為什麼說這是早該發生的事，因為按照調查記者柴靜采訪的在俄羅斯參戰的中國人馬卡龍的說法，俄羅斯軍隊裡約有幾百個中國人在幫普亭打仗。在前線人員短缺的情況下，俄羅斯人肯定要把這幾百個雇傭兵當作他們奪取烏克蘭領土的炮灰。 這些中國炮灰不是被俘虜就是被打死打傷，別的出路是沒有的。<

2025-04-11 17:08