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普亭與美特使會談逾4小時！川普籲俄羅斯動起來 兩人將通話
俄羅斯總統普亭11日在聖彼得堡，與到訪的美國總統特使威科夫會談，持續約4個半小時結束，重點討論「烏克蘭危機解決方案的相關議題」，而今次也是兩人今年來第三次會面。
川普同日在社群媒體稱，俄烏戰爭毫無意義，每周都有數千人在死去，敦促俄羅斯必須有所行動。
俄羅斯國際經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）在會晤後稱，普亭與威科夫進行「富有成效」的會談。克里姆林宮其後表示，普亭可能會與川普通話。
俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述克宮發言人說法稱，在普亭與威科夫會晤後，「川普與普亭通話」理論上有可能會進行，但未透露有關通話的具體時間。
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