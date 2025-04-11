英國考慮向烏克蘭派兵5年！協助重建軍力防止俄羅斯再進犯

英國每日電訊報報導，英國考慮向烏克蘭派軍長達5年，以協助訓練和重建烏克蘭軍隊，防止俄羅斯再次入侵。

根據報導，這項部署計畫是由英法主導的「自願聯盟」（coalition of the willing）構想之一，目的是在戰後和平協議達成後，協助維持地區穩定。根據計畫，一支由歐洲主導的部隊將進駐烏克蘭，以嚇阻俄羅斯違反任何和平協議，同時讓烏軍獲得必要的喘息空間。

法國軍事規畫官員指出，俄羅斯總統普亭不太可能在西方軍隊進駐烏克蘭的情況下再次發動攻勢，特別是當俄軍現階段僅具備奪取少量領土的能力。

根據了解，這支由英法領導的「保證部隊」除了會協助防禦烏克蘭領空與海域外，核心任務仍是迅速展開對烏軍的訓練與重建作業，防止俄羅斯未來再次發動全面戰爭。計畫預估，西方部隊將逐步撤出，最後一批駐軍約在第5年結束時撤離。

目前，英國、丹麥與德國的情報部門分析指出，普亭可能在短短5年內便有能力再次發動大規模戰爭。此部署方案，無疑將使英、法及其盟友與莫斯科展開一場重建軍備的時間競賽。

英國國防大臣希利（John Healey）10日與來自30國的國防部長共同主持會議後表示，雖不便透露具體細節，以免「讓普亭變得更加聰明」，但他確認，英方在軍事規畫上有4大目標：「確保烏克蘭的領空安全、海域安全、支持陸地和平與協助烏軍重建與增強實力。」

希利引述烏克蘭官員說法指出：「我們未來最好的安全保障，就是我們自身軍隊的強大，以及我們在未來獨立嚇阻俄羅斯的能力。」