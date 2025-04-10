澤倫斯基控陸「為俄作戰」 克宮幫好友澄清：北京未捲入俄烏衝突

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在4月8日晚間突然公布，發現頓內茨克地區的2名戰俘是「替俄軍作戰的中國公民」，並且搜出其身上的證件和銀行資料，是戰爭爆發以來首次俘虜的中國籍戰鬥人員。澤倫斯基發出的戰俘影片，一名亞洲面孔的戰俘面對鏡頭說話，但幾乎沒有使用英語溝通，而是中國口音的中文、加上比手畫腳並發出「碰碰碰」狀聲詞。烏克蘭目前還在釐清戰俘的來歷，並且同時要求中國官方解釋，懷疑中國已涉入戰爭。目前尚未有直接證據能夠證實，中國像北韓那樣派遣士兵協助俄羅斯，但「中國戰俘」身份令人存疑——如果是自行參戰的國際傭兵，通常會具備基礎的英語溝通能力。澤倫斯基進一步表示，俄國軍隊裡的中國兵人數還有很多，質疑中俄根本無意「勸和促談」。

2025-04-09 13:02