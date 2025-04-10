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澤倫斯基控陸「為俄作戰」 克宮幫好友澄清：北京未捲入俄烏衝突
路透報導，克里姆林宮10日駁斥烏克蘭總統澤倫斯基關於中國被捲入烏克蘭衝突的言論，稱北京政府持「平衡立場」。
克里姆林宮表示，中國是「我們的夥伴、朋友、同志」。
澤倫斯基9日在烏克蘭首都基輔告訴記者，烏國情報機構握有情資，俄羅斯正透過社群媒體招募中國公民，約有155名中國公民正為俄羅斯軍隊作戰，對抗烏克蘭，而中國官員對此知情。
他還說，烏克蘭正試圖評估，這些新兵是否受到北京當局的指示。中國則奉勸烏克蘭，不要發表「不負責任」的言論。
華府與莫斯科預計10日在土耳其伊斯坦堡展開會談，商議恢復兩國大使館的部分領事服務。自俄烏戰爭爆發後，美俄駐雙方境內大使館的業務已大幅縮減。川普一直力推迅速結束已進行超過三年的俄烏戰爭，儘管與雙方進行磋商，至今仍無法有所突破。
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