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烏克蘭控俄無人機夜襲基輔、尼古拉耶夫 至少釀12傷

中央社／ 基輔10日綜合外電報導
烏克蘭今天表示，俄羅斯無人機夜間攻擊烏克蘭首都基輔以及南部黑海沿岸城市尼古拉耶夫，造成至少12人受傷。圖／美聯社
烏克蘭今天表示，俄羅斯無人機夜間攻擊烏克蘭首都基輔以及南部黑海沿岸城市尼古拉耶夫，造成至少12人受傷。圖／美聯社

烏克蘭今天表示，俄羅斯無人機夜間攻擊烏克蘭首都基輔（Kyiv）以及南部黑海沿岸城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），造成至少12人受傷。

路透社報導，基輔市軍政機關指出，當地有2名女子受傷。此外，無人機導致1處倉儲設施起火，並造成民宅受損。

烏克蘭空軍表示，俄國在夜間攻擊中共派出145架無人機，其中85架已遭擊落，另外49架可能因受到電子反制措施影響未抵達目標。

當局在基輔上空偵測到30架無人機，其中16架被摧毀，其餘可能已飛離空域，或「去向不明」。

尼古拉耶夫州長維塔利．金（Vitalii Kim）表示，這場夜間襲擊在尼古拉耶夫市造成10人受傷，還使9棟公寓、30座車庫和1棟行政大樓受損。

法新社報導，俄國則表示，在該國西部與南部州擊落42架烏克蘭無人機。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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