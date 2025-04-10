烏克蘭控俄無人機夜襲基輔、尼古拉耶夫 至少釀12傷
烏克蘭今天表示，俄羅斯無人機夜間攻擊烏克蘭首都基輔（Kyiv）以及南部黑海沿岸城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），造成至少12人受傷。
路透社報導，基輔市軍政機關指出，當地有2名女子受傷。此外，無人機導致1處倉儲設施起火，並造成民宅受損。
烏克蘭空軍表示，俄國在夜間攻擊中共派出145架無人機，其中85架已遭擊落，另外49架可能因受到電子反制措施影響未抵達目標。
當局在基輔上空偵測到30架無人機，其中16架被摧毀，其餘可能已飛離空域，或「去向不明」。
尼古拉耶夫州長維塔利．金（Vitalii Kim）表示，這場夜間襲擊在尼古拉耶夫市造成10人受傷，還使9棟公寓、30座車庫和1棟行政大樓受損。
法新社報導，俄國則表示，在該國西部與南部州擊落42架烏克蘭無人機。
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