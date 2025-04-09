烏軍稱俘虜兩名中國公民 美國國務院：令人不安

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日稱烏軍俘虜兩名中國大陸的公民，指他們與俄羅斯軍隊一同作戰，對此，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，非常令人不安。

澤倫斯基8日在社群網路X平台上表示，烏軍俘虜兩名中國大陸公民，指他們與俄軍一同作戰；澤倫斯基指出，這發生在烏克蘭境內的頓涅茨克地區（Donetsk region）；烏軍在他們身上找到身分文件、銀行卡和個人資料。

國務院8日舉行記者會，布魯斯對此表示，國務院有掌握到相關訊息，並指出北韓軍人參戰讓人感到不安，現在有兩名為俄軍作戰的中國大陸公民遭到俘虜，也讓人感到不安（disturbing）。

布魯斯指出，中國大陸是俄國在俄烏戰爭中主要的支持者；中國大陸提供近80％軍民兩用項目給俄國，讓俄國可以繼續維持戰爭。

布魯斯表示，美國總統川普已言明，中俄兩個擁核國家的持續合作，只會進一步造成國際的不穩定，且讓美國和其他國家更不安全、更不繁榮；布魯斯認為，那是含蓄的說法（understatement）。

澤倫斯基則在X平台上表示，烏克蘭獲得情報，指服務於俄軍單位的不只這兩名中國大陸公民；烏克蘭正在核實所有事實；情報部門、烏克蘭國家安全局和烏軍的相關單位正對此做調查；澤倫斯基指出，被抓獲的中國大陸公民現由烏克蘭國家安全局關押中。

澤倫斯基說，他已指示烏克蘭外長立即與北京聯繫，釐清中方打算如何對此回應。

澤倫斯基說，中國大陸和其他國家直接或間接地參與這場歐洲戰爭，透露出明顯的信號，代表俄國總統普亭除了結束戰爭，什麼都願意做；澤倫斯基認為，普亭正設法繼續戰鬥。

澤倫斯基表示，包括美國、歐洲和所有渴望和平的國家都必須對此做出回應。