烏克蘭檢方：1男受命莫斯科策劃暗殺遭到拘留

中央社／ 基輔8日綜合外電報導
烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克地區4日遭到俄羅斯無人機襲擊，現場的房屋和車輛遭到損壞。路透
烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克地區4日遭到俄羅斯無人機襲擊，現場的房屋和車輛遭到損壞。路透

烏克蘭今天表示，已經拘留一名遭控接受俄羅斯安全機構命令謀殺烏克蘭軍人、陰謀暗殺烏克蘭文官的男子。

法新社報導，烏克蘭官員和公眾人物遭鎖定攻擊情事有增加趨勢，這包括4日在中南部工業城巿第聶伯羅（Dnipro）命喪汽車炸彈攻擊的一位地方級民代。

檢察總長辦公室指出，該男在俄羅斯聯邦安全局（FSB）授意下，去年3月槍殺一名烏克蘭軍人，並表示原籍克里米亞半島（Crimea）的該男還在東北部哈爾科夫巿（Kharkiv）對多棟具戰略重要性的建築物安置爆裂物並予以引爆。

莫斯科2014年併吞克里米亞後，據信該男搬到俄羅斯。他遭控在哈爾科夫巿一名官員的汽車下方安置爆裂物。

檢方指出，該名官員發現那枚炸彈而「救了自己一命」。

涉案男子還疑似以5萬美元代價，受命殺害哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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