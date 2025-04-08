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史上首見！川普與國防部長許諾大撒幣 預告提1兆美元國防預算案

傳美國擬自東歐撤軍萬人 歐洲盟友憂對俄嚇阻減弱

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

6名美國和歐洲官員透露，美國國防部一些高階官員正在考慮1項提案，要從東歐撤出最多1萬名美軍。這在歐美兩地皆引發疑慮，擔憂可能讓俄羅斯總統普亭更大膽行事。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭後，時任美國總統拜登（JoeBiden）的政府在與烏克蘭接壤的國家部署了2萬名美軍，以加強這些國家的防禦。據傳五角大廈官員正在考慮撤離的部隊，便屬於這些駐軍。

報導指出，美國國防部內部正在研究減少在羅馬尼亞和波蘭的駐軍，具體人數還在討論中，最多可能將拜登派遣的一半兵力撤走。

美國總統川普（Donald Trump）正在試圖說服普亭（Vladimir Putin）同意停火。但提供消息的歐洲官員說，若五角大廈採納撤軍提案，將加深美國正在放棄歐洲長期盟邦的疑慮，而這些盟邦認為俄羅斯構成的威脅與日俱增。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深副會長瓊斯（Seth Jones）便表示，俄羅斯會「把美國的駐軍縮減視為嚇阻力減弱，並將更樂於在歐洲以各種方式進行干預」。

川普政府曾清楚表明，希望歐洲盟友為自身防務承擔更多責任，好讓美國能將自身軍事資源集中在中國或其他優先事項。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2月在布魯塞爾演講時表示：「戰略現實嚴峻，使美國無法將關注焦點主要放在歐洲的安全。」

然而，與川普同屬共和黨的聯邦參議院軍事委員會（Armed Services Committee）主席韋克爾（RogerWicker）3日在1場聽證會上，似乎對這樣的做法有微詞。

他說：「有些人認為，現在是大幅減少我們在歐洲軍事部署的時機。（美國）國防部內一些中階官僚持有這些深受誤導和極度危險的看法，令我感到憂心。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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