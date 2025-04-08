澤倫斯基：烏軍俘虜兩名為俄軍作戰的中國公民

2022年2月，俄羅斯發動侵烏戰爭以來，北京同莫斯科在政治、軍事以及經濟方面的合作明顯得到了加強。

烏克蘭總統澤倫斯基在社媒X發文寫道：「我們的軍隊在烏克蘭境內的頓涅茨克地區俘虜了兩名為俄軍作戰的中國公民。」「我們掌握了這些俘虜的證件、銀行卡和個人信息。」帖文還附有一名被指為中國戰俘的錄像。

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025

中國在俄烏戰爭中一直宣稱中立，並表示不會像美國和其他西方國家那樣，向任何一方提供致命性武器援助。但中國是俄羅斯在政治和經濟上的親密盟友，北約成員國已將北京稱為莫斯科侵略戰爭的「關鍵支持者」，而中國也從未對俄羅斯的侵略行為進行過譴責。

美國總統川普自上任以來一直在推動盡快結束這場已持續三年多的戰爭，但儘管進行了多輪談判，美國政府迄今並未取得實質性突破。

與此同時，基輔也在不斷呼籲北京向莫斯科施壓，結束這場已造成數萬人喪生的侵略戰爭。克里姆林宮三年前發動這場戰爭時提出的目標，迄今為止也一直未能實現。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，有證據顯示，同俄軍並肩戰鬥的「還有更多的中國公民」。澤倫斯基稱：「我已指示烏克蘭外交部長立即與北京取得聯繫，了解中國對此事態的回應。」這位烏克蘭領導人表示，上述兩名中國公民被俘以及莫斯科將中國捲入這場侵略戰爭，是「一個明確的信號，表明普亭會做任何事，唯獨不會結束戰爭」。

澤倫斯基在文章中還呼籲「美國、歐洲以及世界上所有渴望和平的人都應對此事態作出回應」。

此前，烏克蘭也一直在敦促西方盟友，對俄羅斯向庫爾斯克西部地區部署數千名朝鮮士兵一事作出回應，去年8月，基輔對俄羅斯庫爾斯克發動進攻，直到目前，部分烏軍仍在當地堅守。

（法新社）

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