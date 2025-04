澤倫斯基：烏軍俘虜兩名為俄軍作戰的中國公民

2022年2月,俄羅斯發動侵烏戰爭以來,北京同莫斯科在政治、軍事以及經濟方面的合作明顯得到了加強。

烏克蘭總統澤倫斯基在社媒X發文寫道:「我們的軍隊在烏克蘭境內的頓涅茨克地區俘虜了兩名為俄軍作戰的中國公民。」「我們掌握了這些俘虜的證件、銀行卡和個人信息。」帖文還附有一名被指為中國戰俘的錄像。

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



