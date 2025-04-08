大陸士兵也參戰？澤倫斯基曝烏軍已俘虜2人 要求北京給解釋
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二（8日）表示，烏軍俘虜2名在俄烏戰爭中作戰的中國大陸公民。
澤倫斯基在Facebook發片稱，此事發生在烏克蘭東部頓內茨克地區，已指示烏克蘭外交部長立即與北京聯繫，以了解中方對此有何回應。
影片中，一人以中文（普通話）講述作戰過程。
澤倫斯基稱，被扣押的大陸公民目前被烏克蘭安全部門關押，相關調查和行動正在進行中。
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文章授權轉載自《香港01》
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