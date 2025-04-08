大陸士兵也參戰？澤倫斯基曝烏軍已俘虜2人 要求北京給解釋

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二（8日）表示，烏軍俘虜2名在俄烏戰爭中作戰的中國大陸公民。

澤倫斯基在Facebook發片稱，此事發生在烏克蘭東部頓內茨克地區，已指示烏克蘭外交部長立即與北京聯繫，以了解中方對此有何回應。

影片中，一人以中文（普通話）講述作戰過程。

澤倫斯基稱，被扣押的大陸公民目前被烏克蘭安全部門關押，相關調查和行動正在進行中。

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2025年4月8日

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文章授權轉載自《香港01》