俄烏停火無下文 烏克蘭以礦產換和談

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】俄羅斯不願無條件停火，烏克蘭打算以礦產協議盼美對俄羅斯加強施壓！烏克蘭政府7日宣布，將派遣使團前往美國進行框產協議談判。

美國與烏克蘭曾於2月28日進行礦產協議談判，但當時雙方不歡而散。隨後烏克蘭答應撤出庫斯克、願與俄羅斯在能源設施、黑海停火，但俄羅斯仍要求美烏達成一定條件才能停火。

烏克蘭很聽美國話

根據《半島電視台》報導，烏克蘭副總理斯維里登科表示，近日將有使團前往美國，包括經濟、外交、司法與財政等部門都會參加，尋求與美國的進一步談判。川普近日又對烏克蘭提出新的礦產協議提案，並宣稱此方案將會保障烏克蘭戰後的安全與重建，並指控俄羅斯不願與美、烏達成停火協議。

由於川普打算繞過歐洲進行俄烏停戰談判，且不支持歐洲組成的維和部隊進入烏克蘭，因此美國與俄羅斯、烏克蘭各自的談判就相當重要。美方一方面與烏克蘭達成無前提的停火協議，要求烏克蘭撤出佔領俄羅斯的庫斯克地區，另一方面也要求俄羅斯停火，目前美方宣稱，在能源設施、黑海軍事行動上有共識。

歐洲示警俄國拖延

但俄羅斯卻表示，西方應該先撤銷部分經濟制裁，俄羅斯才願意終止對黑海的軍事行動，因此目前兩項停火協議（能源設施與黑海停火）也並未完全落實，遑論全面性停火。法國總統馬克宏則提醒川普，不要陷入俄羅斯的拖延戰術，讓俄軍持續對烏克蘭領土進行無情轟炸。

美方近來也對俄羅斯的耐心盡失，川普對普丁的態度大轉彎，用詞也更加強硬。但《德國之聲》提到，俄羅斯政府近日仍表示，必須要先回答俄羅斯對於制裁與戰後安排等幾個疑問，停火談判才有機會走下去。

美俄兩國雖曾在沙烏地進行談判，並承諾會保持接觸，但雙方仍陷入高度的僵持。

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