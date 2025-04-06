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雙方破冰重要角色 俄羅斯特使曝：俄美最快下週再度接觸

中央社／ 莫斯科6日綜合外電報導
參與俄美談判的克里姆林宮（Kremlin）國際經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）今天表示，俄羅斯和美國最快可能在下週再度接觸。路透資料照
參與俄美談判的克里姆林宮（Kremlin）國際經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）今天表示，俄羅斯和美國最快可能在下週再度接觸。路透資料照

參與俄美談判的克里姆林宮（Kremlin）國際經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）今天表示，俄羅斯美國最快可能在下週再度接觸。

塔斯社（TASS）報導，德米崔耶夫接受俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）採訪時表示，雙方下一次接觸「最快下週」就可能發生。

法新社報導，俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund）執行長德米崔耶夫上週訪問華府，成為自俄國全面入侵烏克蘭以來，訪美層級最高的俄國官員。

德米崔耶夫告訴俄國媒體記者，他認為雙邊關係正朝正向發展。

然而，他也在最新的訪談中表示，「美國政府內無疑仍有大量俄羅斯的敵人」。

德米崔耶夫在俄美關係破冰過程中扮演了重要角色，並參與今年2月在沙烏地阿拉伯與美國總統川普的官員進行的首輪談判。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 美國

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