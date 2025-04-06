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烏克蘭基輔遭飛彈攻擊 多人受傷

中央社／ 基輔6日綜合外電報導

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔今天遭到飛彈攻擊，發生爆炸。兩天前，俄羅斯發射的飛彈，才在烏國總統澤倫斯基的家鄉造成18人死亡。

法新社報導，克里契科表示，醫護人員已前往基輔的兩個地區。烏克蘭空軍則說，飛彈進入北部的切爾尼戈夫（Chernihiv）地區。

克里契科在Telegram上表示：「首都發生爆炸，已啟動防空系統。對基輔的飛彈攻擊仍繼續。待在避難所裡！」

他補充說，目前已有3人受傷，還有人通報飛彈殘骸落在兩個非住宅區。

烏克蘭赫松（Kherson）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）和敖德薩地區（Odesa）都發布了空襲警報。

這些攻擊發生之際，美國總統川普正在推動已經3年多的俄烏戰爭部分停火，同時尋求解凍與克里姆林宮的關係。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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