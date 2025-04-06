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俄空襲克利福洛18死 澤倫斯基批美方回應「軟弱」

中央社／ 基輔5日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天譴責美國大使館發表的聲明「軟弱」，指責未將俄羅斯列為對他家鄉飛彈攻擊的肇事方。該襲擊造成18人死亡，其中包括9名兒童。

法新社和路透社報導，俄羅斯飛彈昨晚擊中烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）一處住宅區，該區靠近兒童遊樂場，這是最近幾週最致命的攻擊之一。

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Serhiy Lysak）表示，經過一晚的緊急救援後，共有72人受傷，其中12人為兒童。市政府宣布進入為期3天的哀悼期。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上發表情緒激動的聲明，列出每一位在攻擊中喪生的兒童，並指控美國大使館未將俄羅斯視為侵略者。

澤倫斯基寫道：「遺憾的是，美國大使館的回應令人意外且不悅：一個如此強大的國家，擁有如此強大的人民，卻有如此軟弱的反應。」

「他們甚至在談到那枚殺害孩子們的飛彈時，竟然連『俄羅斯』這個詞都不敢說。」

稍後澤倫斯基在晚間演說中讚揚那些談及攻擊事件「直接清楚說出真相」的人。

他說：「對俄羅斯用彈道飛彈殺害兒童這一事實保持沉默，不僅錯誤且危險。這只會讓莫斯科的罪犯繼續戰爭，無視外交。軟弱從來無法結束戰爭。」

美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）在X表示，對於彈道飛彈擊中克利福洛一個遊樂場和餐廳附近的地區感到震驚，「這就是戰爭必須結束的原因」。

澤倫斯基批評美國的同時，美國總統川普正推動俄羅斯與烏克蘭達成部分停火，並試圖解凍與莫斯科的關係。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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