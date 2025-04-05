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烏克蘭控俄國空襲克利福洛19死 莫斯科稱鎖定軍隊

中央社／ 克利福洛5日綜合外電報導
烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊昨天襲擊烏國中部城市克利福洛，造成至少19人死亡，其中包括9名孩童。圖／路透社
烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊昨天襲擊烏國中部城市克利福洛，造成至少19人死亡，其中包括9名孩童。圖／路透社

烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊昨天襲擊烏國中部城市克利福洛（Kryvyi Rih），造成至少19人死亡，其中包括9名孩童；但莫斯科當局宣稱，襲擊目標是軍事人員。

路透社報導，烏克蘭軍方譴責俄國的聲明為錯誤訊息。

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Serhiy Lysak）在通訊應用程式Telegram寫道，1枚飛彈擊中住宅區，造成18人喪生，並引發火災。

克利福洛市軍政機關首長維庫爾（Oleksandr Vilkul）指出，後來俄軍無人機襲擊民宅，導致1人死亡。

發布在網路上的照片顯示，死者遺體倒在人行道上，且可見灰煙直竄天際。

俄國國防部則在Telegram發文，「高精準打擊」的目標是一間餐廳內「部隊指揮官和西方教官的會議」。

俄方還聲稱，這次空襲導致敵方總計損失多達85名官兵，以及多達20台車輛。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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