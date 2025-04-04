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英法派軍事首長赴烏克蘭談部署 批俄國立場反覆、持續侵略

中央社／ 布魯塞爾4日綜合外電報導
法國外交部長巴霍（左）和英國外交大臣拉米。圖／美聯社
法國外交部長巴霍（左）和英國外交大臣拉米。圖／美聯社

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）表示，法國及英國的軍方首長今天前往烏克蘭首都基輔，將討論可能的軍隊部署，以便在俄羅斯與烏克蘭未來休戰後，確保維持停火協議。

巴霍於北大西洋公約組織（NATO）會議場邊說：「過去3週，俄羅斯立場反覆，繼續攻擊能源設施，持續犯下戰爭罪。」

他還指出：「無論何時能達成和平，未來將有某個時間點會需要軍事能力或保障。因此我們的軍方首長今天將在基輔推動這項工作。」

巴霍和英國外交大臣拉米（David Lammy）今天表示，俄羅斯持續襲擊烏克蘭能源設施，且俄國總統普亭（Vladimir Putin）遲遲未響應美國促進和平的努力。

俄烏互相指控對方違反美國支持的一項目標在於停止攻擊能源設施的協議方案，但正式協議尚未達成，目前也不清楚雙方許下哪些承諾。

拉米說道：「我們判斷普亭還在模稜兩可，還在拖延時間。他可以現在就接受停火，卻繼續轟炸烏克蘭及其平民和能源供應…我們看到了，普亭，我們知道你在做什麼。」

巴霍與拉米都堅稱，目前正是加強支持烏克蘭、加大對俄羅斯施壓力道以迫使俄方老老實實談判的時刻。

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