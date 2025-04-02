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去年在烏戰死…志願兵吳忠達「屍體疑遭啃食」 遺留證件今曝光

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去年在烏戰死…志願兵吳忠達「屍體疑遭啃食」 遺留證件今曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

我國籍志願兵吳忠達去年10月在俄烏戰場陣亡，留下未成年子女及母親，吳戰死沙場逾4個月，因遺體未尋回，加上前線戰事激烈，家屬仍無法赴烏辦理後續。近期傳出烏軍在戰場發現吳忠達遺物，他的屍體疑被動物啃食，但身分證、健保卡可證明吳身分，該文最後寫道「願上帝保佑你，吳忠達。」

年約45歲的吳忠達為陸軍特戰兵退伍，前年加入烏克蘭國際軍團，在戰鬥過程中遭火炮擊傷，短暫回台休整後，去年重回俄烏戰場，出發前，海軍陸戰隊備役士官長全國協會還資助3萬5000元，該會創會理事長趙武章還與吳約定凱旋歸國後再聚，不料卻於去年10月傳出噩耗。

當時與吳忠達同隊的台籍戰友潘文揚，接受媒體視訊訪問時一度哽咽，他還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達時，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞，痛喊沒辦法動，同隊還有22名戰友也殉職，「我們就只能看著阿達倒在那個地方」。

據了解，吳忠達戰死地點位於俄軍、烏軍交戰激烈處，當時僅能透過無人機定位地點，無法派人前往帶回遺體，在台灣的家屬也僅能透過媒體、戰友轉述，接收部分訊息。

近期烏克蘭軍的Telegram群組發布一組照片，裡面吳忠達健保卡、身分證及國旗等文件，該篇訊息用俄文寫道「小伙子們執行任務回來了，帶回一名亞洲人的文件。他被狗或者其他動物給吃了精光，只剩下一身制服和裝在小袋子裡的文件。願上帝保佑你，吳忠達。」

吳忠達老家在高雄苓雅區，區公所定時會關懷家屬，今區長鄭美華受訪說，去年接獲吳忠達戰死消息後，外交部、市府有協助家屬辦妥護照，但當地戰事未平，簽證也未獲准，因此仍無法前往烏克蘭辦理後事，區公所會持續關懷，提供家屬必要協助。

烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

俄烏戰爭 俄羅斯 健保卡 吳忠達 文件 烏克蘭

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