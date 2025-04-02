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無意停戰？普亭春季徵兵數達16萬人 2011年以來最大規模
BBC報導，俄羅斯開始擴大軍隊規模，俄羅斯總統普亭徵召16萬名年齡介於18至30歲的男性入伍，這是俄羅斯2011年以來徵召人數最多的一次。
普亭此前表示，俄羅斯應將軍隊總規模擴增至近239萬人，其中現役軍人數量提升至150萬人。本次春季徵召為期一年，未來三年內計畫再增加18萬名軍人。
俄羅斯徵兵辦公室負責人、海軍中將津里揚斯基（Vladimir Tsimlyansky）表示，今年入伍的新兵並不會被派往俄烏戰場前線。
但報導指出，在俄烏戰爭爆發的前幾個月，就經常有剛入伍的俄羅斯官兵，在邊境地區因投入與烏軍戰鬥而陣亡。
俄國春季公布的徵兵令，將會從4月開始持續到7月，顯示普亭似乎無意在短期之內結束俄烏戰爭。
根據BBC及俄國獨立媒體Mediazona的估算，因俄烏戰爭而陣亡的俄羅斯官兵人數至少已達到10萬，因此必須透過每年春、秋兩季的徵召入伍，志願役招募以及北韓軍隊，補充不足的戰力。
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