快訊

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

自助餐夾2盒菜含白飯500元…他不滿拿養樂多須付20元 老闆出面解釋了

鍋貼藏「嚼過的口香糖」…店家辯稱是肉 八方雲集總部強硬聲明：終止加盟

川普：就終結俄烏戰爭協議 相信普亭將履行其部分

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

美國總統川普今天指出，關於終結俄烏戰爭的協議，他預期俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「將履行他的部分」。川普此前曾對莫斯科是否將兌現承諾表示懷疑。

法新社報導，川普在白宮告訴記者，「我想要確保他履行承諾」，「我認為他將實現告訴過我的話，我也認為他將履行他在這項協議中的部分。」

川普致力促成終結打了逾3年的俄烏戰爭之際，昨天批評普亭和烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）。

他告訴美國國家廣播公司（NBC），他對普亭質疑澤倫斯基作為談判對象的公信力及要求烏克蘭更換領導層峰感到「非常憤怒」。

普亭3月稍早拒絕了獲得澤倫斯基支持、美國所提無條件在烏克蘭停火的提議，並升高莫斯科希望在烏克蘭建立新領導層峰的言論。

NBC新聞記者維爾克（Kristen Welker）昨天表示，川普打電話給她，說他對普亭「相當生氣」，並威脅要對與俄羅斯石油有業務往來的公司徵關稅。

川普之後將矛頭指向澤倫斯基，示警若烏克蘭在與美國簽署礦產權利協議上臨陣退縮，烏克蘭將面臨「大麻煩」。

克里姆林宮今天指出，普亭仍開放與川普對話。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，兩位領袖目前未預定通話，但可以「立即安排」一次通話。

培斯科夫說：「我們正…致力實施一些與解決烏克蘭（衝突）方面有關的想法…這個過程相當耗時。」

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 烏克蘭

延伸閱讀

散戶心累！台股遭川普關稅戰耍弄難操作 資深股民憑1神技：照樣玩

法極右派領袖遭定罪無法參選 川普：此事非同小可

影／川普關稅來襲 卓榮泰：會給各產業必要的支持

美前國安官員：台積電赴美投資降低台灣被出賣風險

相關新聞

川普才說對普亭很生氣！俄羅斯火速回應了 不忘補刀拜登政府

美國總統川普3月30日表示對俄羅斯總統普亭「非常生氣」，隔日克里姆林宮便發表聲明，稱積極就烏克蘭問題解決方案及俄美關係與...

俄烏未停火…川普不滿普亭 嗆徵石油關稅

美國總統川普三月卅日說，基本上相信俄羅斯總統普亭會做正確的事，設法達成俄烏停火協議，但希望普亭別超過「（我的）心理期限」...

英媒：澤倫斯基對舉行大選態度轉變 美俄算盤可能落空

烏克蘭總統澤倫斯基數月來一直面臨來自國外的壓力，俄羅斯總統蒲亭質疑他執政的合法性，美國總統川普則附和此論調

紐時曝光俄烏戰初期美烏秘密合作！美成烏克蘭打擊俄國利器 歐洲震驚

紐約時報調查揭露，美國涉入烏克蘭戰爭的程度超過外界預料，自俄羅斯2022年發動入侵初期，美方便與烏克蘭在美軍駐德國基地威...

川普態度急轉彎？稱相信普亭不會食言 但警告勿觸川普的「心理期限」

政治新聞網Politico報導，美國總統川普30日表示，他基本上相信俄羅斯總統普亭會做正確的事，努力達成與烏克蘭的和平協...

川普說對普丁非常生氣 威脅對所有俄油加徵二級關稅

美國總統川普表示，如果俄羅斯總統普丁拒絕與烏克蘭停火，他考慮對俄羅斯石油實施「二級關稅」，但川普稍後表示，他不認為普丁將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。