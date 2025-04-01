川普才說對普亭很生氣！俄羅斯火速回應了 不忘補刀拜登政府

美國總統川普3月30日表示對俄羅斯總統普亭「非常生氣」，隔日克里姆林宮便發表聲明，稱積極就烏克蘭問題解決方案及俄美關係與華府攜手合作。

路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科仍在與華府保持合作，普亭也持續對與川普通話持開放態度，「我們仍在與美方合作，首要目標是修補因前任美國政府而嚴重受損的雙邊關係」。

培斯科夫說：「我們同時也在推動一些與烏克蘭和解的想法。這項工作仍在進行中，目前還沒有具體進展可以對外說明。考慮到當中的複雜性，這會是一段耗時的過程。」

培斯科夫表示，有必要的話，可以在短時間內安排美俄領袖通話，儘管本周尚未有這項安排。

除此之外，俄羅斯直接投資基金（RDIF）負責人德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）3月30日表示，俄羅斯與美國已開始就稀土金屬等在俄項目展開會談，部分企業已表達有興趣。

克里姆林宮發言人佩斯科夫對此回應：「目前還沒有具體細節，但雙方的興趣很明顯。這是雙向的，因為我們討論的是互利的項目。」

川普3月30日稍早接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問表示，普亭最近針對澤倫斯基公信力的表態，以及談論烏克蘭新領導層，都令他「非常生氣、惱火」，還說如果普亭不配合，將對俄羅斯開徵次級關稅。

不過，當日稍晚，川普態度又轉變，稱基本上相信俄羅斯總統普亭會做正確的事，努力達成與烏克蘭的和平協議。