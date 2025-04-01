俄烏未停火…川普不滿普亭 嗆徵石油關稅

美國總統川普三月卅日說，基本上相信俄羅斯總統普亭會做正確的事，設法達成俄烏停火協議，但希望普亭別超過「（我的）心理期限」，否則「我會不高興」。

川普當天在空軍一號上對媒體說，「我不認為普亭會食言。現在說的是普亭，我不認為他會食言，我們認識很久，一直處得很好；如果他做正確的事，我很快就會消氣」。川普並透露兩人計畫下周再進行溝通。然而當天稍早，川普才公開說對普亭惱火，「因為普亭開始質疑（烏克蘭總統）澤倫斯基的信譽」。

川普三月卅日稍早接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）訪問時指稱對普亭「非常生氣又惱火」，「要是俄國和我無法達成停止烏克蘭殺戮的協議，要是我認為錯在俄方」，「那任何從俄國購買石油的人，都不能將他們的商品、任何商品，不只石油，賣到美國」。

川普指的是次級關稅（間接關稅），即揚言一旦俄烏停火協議破局，他會限制任何俄國石油的買家及其商品進入美國市場。他明言一旦該協議沒達成，那次級關稅將在一個月內生效，所有俄國石油將被徵百分之廿五的關稅，甚至到百分之五十。

美媒Politico報導說，川普前述言論罕見公開表達對普亭的不滿，但川普至今未對普亭設定和澤倫斯基達成停火協議的具體截止期限。川普在前述ＮＢＣ訪談中直言，「這是心理上的最後期限。如果我覺得（普亭）他們在拖延，我會不高興」。

對川普說法，克里姆林宮發言人佩斯科夫三月卅一日說，俄烏停火談判「過程相當耗時，可能是因為內容的複雜性」；普亭仍願意與川普對話，目前兩人之間再度通話還沒有時間表，但若有需要將迅速安排。

普亭拒絕美方主導、烏方已同意的卅天停火計畫，三月廿八日更主張將澤倫斯基下台的條件納停火協議，在聯合國出面下組建烏克蘭過渡政府。但華爾街日報報導，此舉旨在戰後排除澤倫斯基。對此，川普在前述ＮＢＣ訪問時批評無法接受這種言論，原因是這代表要達成協議還需很長一段時間。