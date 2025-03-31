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英媒：澤倫斯基對舉行大選態度轉變 美俄算盤可能落空

中央社／ 基輔30日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基數月來一直面臨來自國外的壓力，俄羅斯總統普亭質疑他執政的合法性，美國總統川普則附和此論調。

然而根據「經濟學人」（The Economist）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）民調提升，對舉行大選的態度似乎有所轉變，可能讓美俄藉選舉除去澤倫斯基的如意算盤落空。

報導指出，普亭（Vladimir Putin）與川普似乎對澤倫斯基的強硬態度感到不滿，並施壓後者在戰爭期間舉行選舉，認為烏克蘭選民可能會順勢將他趕下台。

2個月前，外界認為澤倫斯基將堅決反對進行選舉。然而，川普3月初對澤倫斯基的公開批評和施壓，反而使澤倫斯基的民調上升，讓他重新評估形勢。

烏克蘭政府消息人士透露，澤倫斯基上週召開會議，指示他的團隊在全面停火後著手籌備選舉。美方認為，他們可以在4月底前達成停火協議。

烏克蘭戒嚴令將於5月上旬到期，延長戒嚴令的國會投票期限為5月5日，而解除戒嚴是啟動選舉程序的第一步。

消息人士對確切的選舉時間表有不同看法，但多數人認為澤倫斯基的目標是在夏天舉行。法律規定競選活動必須最少持續60天，所以選舉最早可能會在7月初登場。

澤倫斯基的宿敵、烏克蘭最大反對黨領袖波洛申科（Petro Poroshenko）聲稱，選戰其實早在今年2月、澤倫斯基對他實施制裁時便已展開。

1名烏克蘭政府高層認為，澤倫斯基可能會試圖在7月舉行大選，讓對手措手不及。這名官員認為，澤倫斯基態度這樣轉變不只有利於他自己，畢竟「長期的競選活動將使國家分裂」。

然而，倉促舉行選舉有可能使強大、集權的總統辦公室，與烏克蘭其他政治勢力的關係進一步惡化。

反對派領袖堅持認為，由於諸多後勤挑戰，短時間內舉行選舉不可能。他們指出，在5月上旬前達成停火已經很困難，而要讓數以百萬身處海外、戰壕或俄占地區的選民投票更難。此外，他們強調，公平選舉的前提應是廢除戰時宣傳和審查制度。

影響烏克蘭局勢的2大人物普亭和川普，現在可能也不希望選舉趕快登場。

1名情報官員預測，相較於前線的衝突，今年烏克蘭內部的不穩定將構成更大的威脅。選舉將為俄國人提供機會擴大影響力，「他們將操縱意見領袖、軍人和反對派」來為自己服務。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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