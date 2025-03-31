烏克蘭：俄軍連續2晚襲擊哈爾科夫 引發大範圍火災
烏克蘭官員今天清晨表示，俄羅斯連續第2晚襲擊烏國東北部的哈爾科夫（Kharkiv），造成3人受傷、多棟工業建築物起火，另有2間幼稚園受損。
路透社報導，烏國第2大城哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，這次攻擊幾乎持續整晚，主要打擊哈爾科夫最大、最古老的地區。
泰芮可夫在通訊應用程式Telegram寫道，「1間研發生產公司旗下的5棟工業建築遭到破壞」，此外無人機攻擊導致11棟公寓受損。
緊急救援人員表示，攻擊引發的大火燃燒面積達到3900平方公尺。
烏克蘭空軍表示，俄軍夜間共發射131架無人機，烏軍擊落其中57架，另有45架未抵達目標，推測是受到電子反制措施影響。
此外，俄軍還發射了2枚伊斯坎德-M（Iskander-M）彈道飛彈。
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