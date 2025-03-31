川普態度急轉彎？稱相信普亭不會食言 但警告勿觸川普的「心理期限」

政治新聞網Politico報導，美國總統川普30日表示，他基本上相信俄羅斯總統普亭會做正確的事，努力達成與烏克蘭的和平協議，但是川普稱普亭若超過他的「心理期限」，會讓他不高興。

川普30日在空軍一號上告訴記者：「我不認為普亭會食言。現在說的是普亭。我不認為他會食言，我們認識很久了，一直相處得很好。」

對比30日稍早川普稱對普亭惱火，川普的態度似乎有所軟化。

川普30日稍早接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問表示，對普亭「非常生氣、惱火」。川普告訴主持人維爾克（Kristen Welker），「如果俄羅斯和我無法達成停止烏克蘭殺戮的協議、如果我認為錯在俄方...我將會對從俄羅斯出口的所有石油課徵次級關稅。」

川普從第二任競選便力推迅速結束已進行超過3年的俄烏戰爭，儘管與雙方進行磋商，華府仍無法有所突破。

Politico報導指出，川普在國家廣播公司新聞網的發言是罕見表達對普亭不滿，但川普至今沒有對普亭設定具體的最後期限。川普說：「這是一個心理上的最後期限。如果我覺得他們在拖延，我會不高興。」