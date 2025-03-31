力推結束俄烏戰爭卻難突破 川普：對普亭非常生氣

美國總統川普今天表示，對俄羅斯總統普亭「非常生氣、惱火」。尋求結束俄羅斯在烏克蘭戰爭的華府論調上出現丕變，引人關注。

法新社報導，國家廣播公司新聞網（NBC News）主持人維爾克（Kristen Welker）表示，川普致電於她，就普亭（Vladimir Putin）對於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）作為領導人的正當性提出質疑一事表達憤怒，儘管川普自己對此也有過質疑。

維爾克今天在節目「會晤新聞界」（Meet The Press）引述之前與川普電話談話內容時表示，川普說：「如果俄羅斯和我無法達成停止烏克蘭殺戮的協議、如果我認為錯在俄方…我將會對從俄羅斯出口的所有石油課徵次級關稅（secondary tariff）。」

川普告訴維爾克，普亭最近針對澤倫斯基公信力的表態，以及談論烏克蘭新領導層，都令他「非常生氣、惱火」。

川普一直力推迅速結束已進行超過3年的俄烏戰爭，儘管與雙方進行磋商，華府仍無法有所突破。

普亭拒絕停火30天的美、烏共同計畫，28日並建議將澤倫斯基下台納入和平協議中。

川普告訴國家廣播公司，普亭知道他在生氣，但又說自己與對方「關係非常好」、「很快會消氣…如果他做正確的事」。