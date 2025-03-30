遭俄國無人機襲擊！烏克蘭第2大城「2死35傷」 澤倫斯基籲盟邦伸援
烏克蘭官員表示，俄羅斯昨晚出動無人機空襲烏國第2大城哈爾科夫，造成2死35傷；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲盟邦伸援以因應這類攻擊。
路透社報導，烏克蘭東北部哈爾科夫市（Kharkiv）遭遇的這次空襲，損毀一間軍醫院等建築物。值此之際，基輔當局正尋求西方盟邦給予強而有力的支持，以施壓俄羅斯停止全面侵略鄰國烏克蘭。
這波空襲也損毀當地數十棟民宅以及一間收容避難者的宿舍。哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說道，有5名孩童在這次攻擊中受傷。
烏克蘭空軍今天指出，俄羅斯軍隊於夜間出動111架無人機，還發射1枚彈道飛彈，攻擊哈爾科夫州、蘇米州（Sumy）、敖德薩州（Odesa）和頓內茨克州（Donetsk）。
烏克蘭空軍提到，防空部隊擊落65架無人機，並干擾另外35架無人機飛行。
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