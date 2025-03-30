俄羅斯夜襲哈爾科夫！軍醫院、住宅遇襲 烏克蘭怒控犯戰爭罪

俄羅斯在夜間對烏克蘭東北部城市哈爾科夫發動大規模攻勢，期間當地一間軍醫院遇襲，傷及正在那裡接受治療的軍事人員，烏方指控俄國犯下「戰爭罪」。

法新社報導，烏克蘭軍方透過聲明表示：「醫院大樓與附近住宅遭一架見證者（Shahed）無人機破壞。」

烏克蘭軍方指出：「根據初步通報，在醫學中心接受治療的軍事人員亦有人受傷。」

烏軍指控俄羅斯犯下「戰爭罪」且「違反國際人道法的規範」。

烏克蘭緊急服務部門談到，哈爾科夫市（Kharkiv）遭遇的「大規模攻擊」也摧毀了當地住宅與辦公大樓。

哈爾科夫州（Kharkiv）檢察官辦公室發言人丘本科（Dmytro Chubenko）證實有2人喪命，包括孩童在內另有30人受傷。

美國總統川普（Donald Trump）政府推動盡快結束已持續3年多的俄烏戰爭，近日分別與俄羅斯、烏克蘭官員舉行會談。

莫斯科當局拒絕美烏聯合提出的無條件全面停火方案，烏克蘭則指控俄國拖延談判、無意停止攻勢。

根據基輔當局，俄烏同意停止攻擊行經黑海船隻的協議已於上週生效。但俄羅斯總統府克里姆林宮（Kremlin）表示，唯有撤銷對俄國農業部門的限制，這項協議才會開始執行。