俄稱占領更多烏領土 澤倫斯基：莫斯科拖延戰爭

美國總統川普力推的俄烏停火協議進展不順，俄羅斯今天持續在烏克蘭推進，在烏東和烏南取得更多斬獲；烏克蘭痛批莫斯科當局拖延戰爭、散播恐怖。

法新社報導，俄羅斯國防部今天表示，俄軍在烏東頓內茨克州（Donetsk）和烏南札波羅熱州（Zaporizhzhia）各拿下1村。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）表示，俄羅斯徹夜之間朝烏克蘭發射170多架無人機，襲擊第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、基輔（Kyiv）、蘇米（Sumy）、哈爾科夫（Kharkiv）和赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）的目標。

他說，第聶伯羅一間飯店大樓遇襲，有4人喪生，21名傷者中包括1名孕婦。

澤倫斯基說：「俄羅斯正在侮辱世界各地的維和作為，它正在拖延戰爭、散播恐怖，因為它依舊感受不到真正的壓力。」

俄羅斯今天對烏國東北哈爾科夫州（Kharkiv）發動襲擊，當地首長說，造成1死14傷。

美國多週以來一再嘗試，盼能達成一個包含停止在黑海及對俄烏兩國能源基礎設施進行攻擊的協議。

雖然俄烏原則上同意這些休戰協議，但落實情況仍不明朗，基輔和莫斯科互相指控對方試圖破壞協議內容。