快訊

緬甸強震泳池變瀑布 大樓外牆「清潔工懸掛半空」驚險一刻被拍下

緬甸強震波及「KK園區」？他揭當地災況 受困豬仔絕望訊息曝光

翁曉玲索資遭疑涉國家機密 卓榮泰：以後她索資我同意才能給

俄軍大規模無人機襲烏克蘭「濃煙直竄天」 造成4死19傷

中央社／ 基輔29日綜合外電報導
烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克表示，俄羅斯軍隊昨天晚間發動大規模無人機攻勢襲擊該州首府第聶伯羅市，導致4人死亡、19人受傷。圖／路透社
烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克表示，俄羅斯軍隊昨天晚間發動大規模無人機攻勢襲擊該州首府第聶伯羅市，導致4人死亡、19人受傷。圖／路透社

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克表示，俄羅斯軍隊昨天晚間發動大規模無人機攻勢襲擊該州首府第聶伯羅市（Dnipro），導致4人死亡、19人受傷。

路透社報導，賴薩克（Serhiy Lysak）於通訊軟體Telegram發文指出，俄軍無人機攻勢造成第聶伯羅市許多建物發生火災，其中包含1間飯店、1棟高樓層公寓以及近10戶私人住宅。

他的貼文寫道：「現在還得知，敵軍向第聶伯羅市出動超過20架無人機，大多數都已經被擊落。」

賴薩克發布的照片及影片顯示，第聶伯羅市的建物遭俄軍無人機攻擊，不僅燃起熊熊大火，且有濃煙直竄天際。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

黑煙直竄天！烏無人機大規模空襲俄空軍基地 震碎多棟建築窗戶

亮牌？傳普亭希望川普承認「5地主權」屬俄國領土 克宮發聲了

普亭佔上風？專家曝俄軍慘況「召募能力崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

俄羅斯飛彈擊中烏克蘭飯店4死31傷 美英志工剛入住急逃生

相關新聞

俄軍大規模無人機襲烏克蘭「濃煙直竄天」 造成4死19傷

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克表示，俄羅斯軍隊昨天晚間發動大規模無人機攻勢襲擊該...

澤倫斯基首度認了！烏軍越界攻俄國另一邊境州 軍事分析師這樣說

泰晤士報與路透28日報導，就在烏克蘭軍隊正失去2024年占領的俄羅斯庫斯克州口袋的掌控之際，俄方軍事部落客表示，烏軍已對...

美國下大棋？普習兄弟互挺恐成「贏家」 川普政策讓他坐觀其成

在川普政府的支持下，普亭已經贏得了烏克蘭戰爭的勝利。他隨時可以以停火為條件，全部或者部分得到已經控制的烏克蘭領土，並...

普亭提議建烏臨時政府 再談停戰

俄羅斯與烏克蘭、美國三方針對停火協議持續進行會談。俄羅斯媒體廿八日報導，俄國總統普亭廿七日建議，未來應該將烏克蘭交給國際...

美傳欲控制烏投資案 踢歐洲出局

彭博社廿八日報導，美國政府要求烏克蘭簽署一項新經濟協議，力圖控制烏克蘭未來所有重要的基礎設施和礦產投資，還可能對烏克蘭其...

美有意掌控烏克蘭基建、礦產 享有「優先要約權」

彭博資訊報導，美國政府向烏克蘭提出新協議，想掌控烏克蘭未來所有重大的基礎設施和礦產投資，不但可能排擠基輔其他盟友，還會破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。