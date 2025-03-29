澤倫斯基首度認了！烏軍越界攻俄國另一邊境州 軍師分析師這樣說

泰晤士報與路透28日報導，就在烏克蘭軍隊正失去2024年占領的俄羅斯庫斯克州口袋的掌控之際，俄方軍事部落客表示，烏軍已對鄰近的貝爾哥羅德州發動一次鮮少宣傳的越界侵攻。澤倫斯基總統則首度承認，烏軍已越過邊境，攻入了貝爾哥羅德地區。

俄羅斯軍事部落客近日發布影像，顯示貝爾哥羅德州內被毀的烏軍裝甲車；Rybar、Two Majors與Arkhangel Spetsnaza等俄方Telegram頻道分別報告，烏軍與貝爾哥羅德州的俄軍已在德米多夫卡（Demidovka）等定居點發生激烈衝突。

路透無法獨立證實前述說法，美國智庫戰爭研究所（ISW）評估稱，烏軍發動了一次有限的侵攻，已越過邊境移動了數公里。

烏俄雙方均未證實此事，但俄羅斯國防部10天前宣稱，俄軍已挫敗烏軍5次越過貝爾哥羅德邊境的企圖，而澤倫斯基則說，烏軍已在庫斯克州南邊採取「某些措施」，旨在減緩庫斯克烏軍的壓力。

澤倫斯基表示，「我們正在準備適當的措施，以減少他們的部隊集結。為此，在庫斯克州稍微南邊，我們已採取了適當的措施。事實上，地理上就落在布良斯克州（Bryansk）境內，我們不在乎他們那裡有哪些州，但我們正在這樣做，只因為我們看到了集結，聽到了他們準備的適當錄音」。

軍事分析師認為澤倫斯基說錯了，因為該處是貝爾哥羅德州，而不是與南部接壤庫斯克的布良斯克州。此次行動在規模上似乎比2024年夏季的庫斯克攻勢更為有限，很可能是試圖將大批俄軍留在該地區，以致無法重新部署，支援針對烏東頓巴斯和札波羅熱部分地區的攻勢，也可能是在俄軍設法將最後一批烏軍從庫斯克逐出之際，分散他們的注意力。

芬蘭黑鳥集團軍事分析師卡斯特赫爾米（Emil Kastehelmi）表示，烏軍已穿過俄軍第一道防線，並推進至很可能3至4公里的縱深，但他也說，這不太可能上演重要的突破與威脅到俄方任何重要的後勤路線或城市。

卡斯特赫爾米說，「從理論上講，烏克蘭人可以從邊境地區奪取一些更多的村莊，但這不是突破代表的意思，這會是一個小型戰術成功，但在作戰或戰略層次，德米多夫卡方向幾乎沒有什麼可以達成的」。他說，「沒有適當的突襲元素，而且俄羅斯在該地區的存在強大到足以進行至少大部分成功的防禦作戰」。