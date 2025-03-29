美有意掌控烏克蘭基建、礦產 享有「優先要約權」

經濟日報／ 編譯徐榆涵／綜合外電
傳美政府試圖加強控制烏克蘭未來所有重要的基礎設施和礦產投資。 （彭博資訊）
傳美政府試圖加強控制烏克蘭未來所有重要的基礎設施和礦產投資。 （彭博資訊）

彭博資訊報導，美國政府向烏克蘭提出新協議，想掌控烏克蘭未來所有重大的基礎設施和礦產投資，不但可能排擠基輔其他盟友，還會破壞烏克蘭加入歐盟的努力。

根據彭博獲取的一份文件草案顯示，川普政府要求根據與烏克蘭修訂後的夥伴關係協議，對所有基礎設施和自然資源案的投資享有「優先要約權」（right of first offer）。

若烏克蘭接受，這個夥伴關係協議將賦予美國巨大權力，控制烏克蘭投資案，包括公路和鐵路、港口、礦場、石油和天然氣，以及重要礦產開採。這將代表美國對烏克蘭的經濟影響力空前擴展。

根據該協議，美國對特別重建投資基金的獲利享有優先索取權。最重要的是，該文件指出，美國將2022年2月烏克蘭戰事全面爆發以來向該國提供的「物質和財政利益」，視為美國對該基金的貢獻。

報導指出，基輔政府必須將所有新的自然資源和基礎設施案收益的50%投入該基金。草案規定，美國有權獲得全部收益外加4%的年回報率，直到收回投資為止。

雙方仍在繼續討論中，最終草案可能包括對條款的修訂。一名知情人士透露，烏克蘭很可能在本周做出回應，提出修改意見。

烏克蘭總統澤倫斯基27日在巴黎與歐洲領導人參加峰會時說，需要「詳細研究」美國提出的協議，稱雖然現在說已經達成協議為時過早，但烏方支持與美國合作，不想發出任何一個可能促使美國停止援助烏克蘭的信號。

對此，美國財政部發言人表示，仍致力於迅速達成協議，確保烏克蘭和俄羅斯兩國持久和平。

美國國家安全委員會發言人指出，礦產協議為烏克蘭提供與美國建立持久經濟關係的機會，是長期安全與和平的基礎，將加強兩國關係且受益於雙方。

另一方面，俄羅斯與美國4月中旬將在沙國展開第二輪俄烏和談會商，俄國總統普丁建議，未來應該將烏克蘭交給國際組成的臨時政府暫時管理，直至重新舉行大選並簽署停火協議為止。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

要求比承諾多？美全面控制烏資源 美新草案較原礦產協議更嚴苛

普亭提議在烏克蘭建立臨時政府 願與北韓多國合作推動停戰

普亭健康出狀況？曾被爆「走路跛腳、抽搐」澤倫斯基斷言：很快就會死

馬克宏會晤澤倫斯基 加碼軍援烏克蘭籲俄羅斯停火

相關新聞

美傳欲控制烏投資案 踢歐洲出局

彭博社廿八日報導，美國政府要求烏克蘭簽署一項新經濟協議，力圖控制烏克蘭未來所有重要的基礎設施和礦產投資，還可能對烏克蘭其...

普亭提議建烏臨時政府 再談停戰

俄羅斯與烏克蘭、美國三方針對停火協議持續進行會談。俄羅斯媒體廿八日報導，俄國總統普亭廿七日建議，未來應該將烏克蘭交給國際...

美有意掌控烏克蘭基建、礦產 享有「優先要約權」

彭博資訊報導，美國政府向烏克蘭提出新協議，想掌控烏克蘭未來所有重大的基礎設施和礦產投資，不但可能排擠基輔其他盟友，還會破...

美國與俄烏間接磋商 何時展開美俄高層對話？美國務卿回應

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天示警說，期待美俄展開高層對話，目前還言之過早。此時美國政府仍在評估，莫斯科...

要求比承諾多？美全面控制烏資源 美新草案較原礦產協議更嚴苛

美國推動俄烏停火進展有限，川普政府如今提出比原本礦產協議更廣的新經濟協議，要享有的烏國資源從礦業擴大到油、氣，不但優先享...

彭博爆美政府尋求控制烏克蘭2領域重大投資 把歐洲踢出局

彭博資訊28日報導，美國政府正力圖控制烏克蘭未來所有重要的基礎設施和礦產投資，從而可能對基輔其他盟友的任何作用行使否決權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。