美傳欲控制烏投資案 踢歐洲出局

彭博社廿八日報導，美國政府要求烏克蘭簽署一項新經濟協議，力圖控制烏克蘭未來所有重要的基礎設施和礦產投資，還可能對烏克蘭其他盟友的任何行動行使否決權，破壞烏克蘭加入歐盟努力。

彭博社獲取的一份文件草案顯示，川普政府要求根據與烏克蘭修訂後的夥伴關係協議，對所有基礎設施和自然資源案的投資享有「優先要約權」。

若烏克蘭接受，這項美烏夥伴關係協議將賦予美國巨大權力，控制烏克蘭投資案，包括公路和鐵路、港口、礦場、石油和天然氣，以及重要礦產開採。這將代表美國對烏克蘭的經濟影響力空前擴展。

根據該協議，美國將獲得特別重建投資基金的利潤優先索取權。最重要的是，該文件指出，美國將二○二二年二月俄烏戰爭全面爆發以來向烏克蘭提供的「物質和財政利益」，視為美國對該基金的貢獻。

華爾街日報報導，這份美烏經濟協議新草案，要烏克蘭放棄一系列經濟項目的日後收益，補償美國自俄烏戰爭爆發以來所提供的援助。烏克蘭稱美援金額為一千億美元，但美國總統川普所講的數字是三千五百億美元。

彭博社說，基輔政府必須將所有新的自然資源和基礎設施案收益的百分之五十投入該基金。草案規定，美國有權獲得全部利潤和百分之四的年回報率，直到收回投資為止。

烏克蘭總統澤倫斯基廿七日在巴黎與歐洲領導人參加峰會時說，需要「詳細研究」美國提出的協議，稱雖然現在說已經達成協議為時過早，但烏方支持與美國合作，不想發出任何一個可能促使美國停止援助烏克蘭的信號。

澤倫斯基二月廿八日訪美原本要簽署礦產協議，但當天與川普吵翻後沒能簽成，而新版協議比先前的礦產協議更加廣泛與嚴苛。

美國財長貝森特廿六日接受福斯新聞訪問時證實，美方已將修改後的協議新版本提交烏克蘭政府審閱。知情人士透露，新版美烏經濟協議草案不含任何安全保障。

華爾街日報說，烏克蘭尋求美國於俄烏停火談判發揮主導作用，川普政府這份新協議恐給人落井下石之感。