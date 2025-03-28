彭博爆美政府尋求控制烏克蘭2領域重大投資 把歐洲踢出局

彭博資訊28日報導，美國政府正力圖控制烏克蘭未來所有重要的基礎設施和礦產投資，從而可能對基輔其他盟友的任何作用行使否決權，破壞烏克蘭加入歐盟的努力。

根據彭博獲取的一份文件草案顯示，川普政府要求根據與烏克蘭修訂後的夥伴關係協議，對所有基礎設施和自然資源案的投資享有「優先要約權」（right of first offer）。

若烏克蘭接受，夥伴關係協議將賦予美國巨大權力，控制烏克蘭投資案，包括公路和鐵路、港口、礦場、石油和天然氣，以及重要礦產開採。這將代表美國對烏克蘭的經濟影響力空前擴展。

根據該協議，美國將獲得特別重建投資基金的利潤優先索取權。最重要的是，該文件指出，美國將2022年2月烏克蘭戰爭全面爆發以來向烏克蘭提供的「物質和財政利益」，視為美國對該基金的貢獻。

報導指出，基輔政府必須將所有新的自然資源和基礎設施案收益的50%投入該基金。草案規定，美國有權獲得全部利潤和4%的年回報率，直到收回投資為止。

雙方仍在繼續討論中，最終草案可能包括對條款的修訂。一名知情人士透露，烏克蘭很可能在本周做出回應，提出修改意見。

烏克蘭總統澤倫斯基27日在巴黎與歐洲領導人參加峰會時說，需要「詳細研究」美國提出的協議，稱雖然現在說已經達成協議為時過早，但烏方支持與美國合作，不想發出任何一個可能促使美國停止援助烏克蘭的信號。

對此，美國財政部發言人表示，仍致力於迅速達成協議，確保烏克蘭和俄羅斯兩國持久和平。

美國國家安全委員會發言人指出，礦產協議為烏克蘭提供與美國建立持久經濟關係的機會，是長期安全與和平的基礎，將加強兩國關係且受益於雙方。