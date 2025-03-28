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彭博爆美政府尋求控制烏克蘭2領域重大投資 把歐洲踢出局

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳美國政府試圖加強控制烏克蘭未來所有重要的基礎設施和礦產投資。法新社
傳美國政府試圖加強控制烏克蘭未來所有重要的基礎設施和礦產投資。法新社

彭博資訊28日報導，美國政府正力圖控制烏克蘭未來所有重要的基礎設施和礦產投資，從而可能對基輔其他盟友的任何作用行使否決權，破壞烏克蘭加入歐盟的努力。

根據彭博獲取的一份文件草案顯示，川普政府要求根據與烏克蘭修訂後的夥伴關係協議，對所有基礎設施和自然資源案的投資享有「優先要約權」（right of first offer）。

若烏克蘭接受，夥伴關係協議將賦予美國巨大權力，控制烏克蘭投資案，包括公路和鐵路、港口、礦場、石油和天然氣，以及重要礦產開採。這將代表美國對烏克蘭的經濟影響力空前擴展。

根據該協議，美國將獲得特別重建投資基金的利潤優先索取權。最重要的是，該文件指出，美國將2022年2月烏克蘭戰爭全面爆發以來向烏克蘭提供的「物質和財政利益」，視為美國對該基金的貢獻。

報導指出，基輔政府必須將所有新的自然資源和基礎設施案收益的50%投入該基金。草案規定，美國有權獲得全部利潤和4%的年回報率，直到收回投資為止。

雙方仍在繼續討論中，最終草案可能包括對條款的修訂。一名知情人士透露，烏克蘭很可能在本周做出回應，提出修改意見。

烏克蘭總統澤倫斯基27日在巴黎與歐洲領導人參加峰會時說，需要「詳細研究」美國提出的協議，稱雖然現在說已經達成協議為時過早，但烏方支持與美國合作，不想發出任何一個可能促使美國停止援助烏克蘭的信號。

對此，美國財政部發言人表示，仍致力於迅速達成協議，確保烏克蘭和俄羅斯兩國持久和平。

美國國家安全委員會發言人指出，礦產協議為烏克蘭提供與美國建立持久經濟關係的機會，是長期安全與和平的基礎，將加強兩國關係且受益於雙方。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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