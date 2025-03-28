歐洲國家擬加重對俄制裁 未一致同意派兵赴烏克蘭

歐洲國家今天在巴黎高峰會達成協議，同意對侵略烏克蘭的俄羅斯增加制裁而非解除，英、法也開始草擬在俄烏止戰後派遣「保障」部隊的計畫。

法新社報導，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）主持這場由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與其歐洲盟友參與的峰會，這是在美國總統川普直接與克里姆林宮（Kremlin）談話引發歐洲震驚後，歐洲同意協調彼此政策的最新之舉。

美國聲稱在停火方面暫時取得進展，朝終結俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月全面入侵烏克蘭引發的3年衝突邁進。

但目前要達成和平協議似乎還遙不可及，這場集結超過24位歐洲國家元首和政府領袖的會議也凸顯「歐洲志願者聯盟」（coalition of the willing）內部的歧異，因為並非所有國家都同意英法在俄烏戰後部署部隊的計畫。

澤倫斯基會後表示，「他真的想要分化歐洲和美國，蒲亭真想這麼做」，還說基輔希望華府面對克里姆林宮時更加「強硬」。

他警告：「以前大家都了解，現在也明白今天俄羅斯並非真要任何和平。」

這場在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）舉行的會議似乎達成共識，即對俄羅斯實施的制裁不應減少，反而在達成和平前應該加重。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）指出：「非常明確的是，現在不是解除制裁的時機，完全相反，我們討論的是如何加重制裁以支持美國將俄羅斯帶上談判桌的倡議。」

在另一場簡報會中，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）說，解除制裁將是「重大錯誤」，在沒有休戰的情況下這麼做「毫無道理」。

馬克宏在峰會結束後說，俄烏一旦停戰，法國和英國將率先派「保障部隊」至烏克蘭。

馬克宏表示：「今天並未達成一致同意，但我們這麼做不需要達成一致。」他還說，法英代表團近日將赴烏克蘭會談。