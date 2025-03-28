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普亭提議在烏克蘭建立臨時政府 願與北韓多國合作推動停戰

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯烏克蘭、美國三方針對停火協議持續進行會談。俄羅斯媒體28日報導，俄國總統普亭27日建議，未來應該將烏克蘭交給國際組成的臨時政府暫時管理，直至重新舉行大選並簽署停火協議為止。

路透引述俄國媒體報導，普亭在北部港口摩曼斯克港（Port of Murmansk）發表演說表示，相信已改善與俄羅斯關係的美國總統川普，真誠地希望結束這場持續3年多的衝突，且俄羅斯在戰爭中也朝著目標穩步前進。

普亭對臨時政府的發言，顯然解決了他長期以來的不滿，也就是烏克蘭當局不是合法的談判對象，因為烏克蘭總統澤倫斯基在2024年5月任期結束後仍然掌權。

普亭在港口與水手們進行會談時表示，「原則上，當然，可以在聯合國、美國、歐洲國家和我們的合作夥伴的主持下，在烏克蘭建立一個臨時政府。成立臨時政府後，將可舉行民主選舉並將治理權交給一個有能力且獲得人民信賴的政府，然後才可以與他們進行對話討論和平條約。」

普亭表示，川普努力與俄羅斯進行直接談判，這表明這位新總統想要和平，而這與他的前任拜登不同，拜登迴避接觸。

俄羅斯媒體引述普亭的發言指出：「我認為，新當選的美國總統基於多種原因，真誠地希望結束衝突。」

普亭表示，俄羅斯贊成「透過和平手段和平解決任何衝突，包括這場衝突，但不是由我們付出代價」。

普亭說，「在整個軍事接觸線上，我們的部隊掌握著戰略主動權」，並指俄羅斯正在「堅定而自信地」朝著實現目標邁進。

普亭也表示，俄羅斯準備與包括北韓在內的許多國家合作，協助結束烏克蘭戰爭。西方和烏克蘭消息人士稱，超過1萬1000名北韓軍隊已被派往莫斯科西部庫斯克地區增援俄羅斯軍隊，但莫斯科尚未證實。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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