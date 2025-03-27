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防俄羅斯深入烏國領土 烏武裝部隊司令：俄軍加強準備試圖攻蘇米州

中央社／ 基輔27日綜合外電報導
烏克蘭東北部蘇米州，救援人員在被俄羅斯襲擊的大樓現場工作。圖攝於25日。圖／路透社
烏克蘭東北部蘇米州，救援人員在被俄羅斯襲擊的大樓現場工作。圖攝於25日。圖／路透社

烏克蘭武裝部隊司令瑟爾斯基今天表示，俄羅斯軍隊正加強沿著烏克蘭東北部邊界的攻勢，以試圖攻入烏國東北部蘇米州（Sumy）。

路透社報導，蘇米州接壤俄羅斯西部的庫斯克州（Kursk），烏克蘭部隊去年8月跨境攻入庫斯克州，並一度占領大約1300平方公里領土，但目前幾乎要被俄軍完全逼出庫斯克州。

瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）視察蘇米州的烏克蘭部隊時說道，他的部隊正同時進行防禦和攻擊行動，以保住庫斯克州境內的緩衝區。

他於臉書（Facebook）發文寫道：「我們的軍人持續進行防禦行動，以防止敵軍深入烏克蘭領土。」

法國費加洛報（Le Figaro）昨晚刊出烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）受訪內容，他再度警告，俄軍準備在春季對烏國蘇米州和哈爾科夫州（Kharkiv）發動攻勢。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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