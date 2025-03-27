挺烏巴黎峰會登場 歐盟理事會主席：須維持對俄制裁
巴黎今天再度舉辦支持烏克蘭的「歐洲志願者聯盟」（coalition of the willing）峰會。歐盟理事會主席柯斯塔表示，協助烏克蘭實現「公正長久和平」的最佳方式就是維持對俄羅斯的制裁。
法新社報導，會前歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群平台X發文表示：「支持烏克蘭的最佳方式就是堅持我們的目標，以實現公正長久的和平。這意味透過制裁繼續向俄羅斯施壓。」
他說：「我將在今天的領袖峰會上傳達這個訊息。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天也將出席峰會。他敦促歐洲「證明」它有能力「保衛自己」。
澤倫斯基在社群媒體發文稱，「歐洲能夠保衛自己，我們必須證明這一點」，貼文還附上他與歐洲領導人的合照。
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