俄烏簽黑海停火協議 基輔高層：雙方均未攻擊境內能源設施
一名烏克蘭高階官員今天告訴法新社，自從白宮3月25日當天公布在沙烏地阿拉伯磋商達成的一項協議以來，烏克蘭和俄羅斯均未攻擊彼此境內的能源設施。
這名官員表示：「自3月25日迄今，我們並未看見俄羅斯對本國能源設施發起任何直接攻擊，所以我們也沒有攻打他們（的能源目標）。」
美國先前表示，俄烏雙方已同意中止在黑海（Black Sea）的攻擊，不過莫斯科要求先解除影響俄國農業出口的制裁。
這名烏克蘭高官說道：「有關黑海的情況，一切尚未明朗。」
他指出，俄國總統普亭（Vladimir Putin）於3月19日和美國總統川普（Donald Trump）通電話，起初同意中止類似的攻擊行動30天，但之後莫斯科仍對烏克蘭能源設施發動攻擊。
這名官員表示，烏克蘭的能源設施「從3月18日到25日為止遭到8次攻擊，包含2次轟炸和6次無人機襲擊」。
克里姆林宮稍早指控，烏克蘭在本月24日和25日，以無人機攻擊俄國庫斯克州（Kursk）與布揚斯克州（Bryansk）當地的發電廠。
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