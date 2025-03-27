俄軍無人機大規模襲擊烏克蘭哈爾科夫州 造成21人受傷

烏克蘭官員和緊急救難當局今天表示，俄羅斯軍隊於夜間對烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）發動大規模無人機攻擊，導致21人受傷，並毀損當地的民宅和倉儲設施。

路透社報導，烏克蘭緊急救難當局於通訊軟體Telegram發文指出，俄軍無人機攻勢造成烏國第2大城哈爾科夫市發生4起火災，貼文還公布消防人員在瓦礫堆旁邊滅火的照片。

烏克蘭空軍聲稱，俄軍在這波空襲出動86架無人機，空軍擊落其中42架，另有26架無人機可能因電子反制措施而沒能擊中目標。

哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）說道，這次空襲毀損哈爾科夫市的多間私人住宅、一棟公寓建築、多輛汽車和一處生產設施。

他還提到，在佐洛奇夫鎮（Zolochiv），俄軍無人機攻勢導致民眾的家用物品起火，並導致8人受傷，其中包含1名孩童。