快訊

金秀賢被挖「超強誘導式對話」 引未成年金賽綸自願親密接觸

免費停車？汽車停在桃園平交道鐵軌上 台鐵雙向列車誤點

美國揮關稅大棒 加拿大、歐盟恐反制！川普威脅嗆「徵收更多」

俄軍無人機大規模襲擊烏克蘭哈爾科夫州 造成21人受傷

中央社／ 基輔27日綜合外電報導
烏克蘭官員和緊急救難當局今天表示，俄羅斯軍隊於夜間對烏克蘭東北部哈爾科夫州發動大規模無人機攻擊，導致21人受傷，並毀損當地的民宅和倉儲設施。圖／美聯社
烏克蘭官員和緊急救難當局今天表示，俄羅斯軍隊於夜間對烏克蘭東北部哈爾科夫州發動大規模無人機攻擊，導致21人受傷，並毀損當地的民宅和倉儲設施。圖／美聯社

烏克蘭官員和緊急救難當局今天表示，俄羅斯軍隊於夜間對烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）發動大規模無人機攻擊，導致21人受傷，並毀損當地的民宅和倉儲設施。

路透社報導，烏克蘭緊急救難當局於通訊軟體Telegram發文指出，俄軍無人機攻勢造成烏國第2大城哈爾科夫市發生4起火災，貼文還公布消防人員在瓦礫堆旁邊滅火的照片。

烏克蘭空軍聲稱，俄軍在這波空襲出動86架無人機，空軍擊落其中42架，另有26架無人機可能因電子反制措施而沒能擊中目標。

哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）說道，這次空襲毀損哈爾科夫市的多間私人住宅、一棟公寓建築、多輛汽車和一處生產設施。

他還提到，在佐洛奇夫鎮（Zolochiv），俄軍無人機攻勢導致民眾的家用物品起火，並導致8人受傷，其中包含1名孩童。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 空襲

延伸閱讀

大西洋公開群聊 赫塞斯曝戰機起飛時間 官員仍稱沒機密

美中第六代戰機 競爭未來空中霸權

黑煙直竄天！烏無人機大規模空襲俄空軍基地 震碎多棟建築窗戶

亮牌？傳普亭希望川普承認「5地主權」屬俄國領土 克宮發聲了

相關新聞

普亭健康出狀況？曾被爆「走路跛腳、抽搐」澤倫斯基斷言：很快就會死

烏克蘭總統澤倫斯基26日赴法國巴黎會見馬克宏總統後，接受記者採訪時，聲稱俄羅斯總統普亭「很快就會死」。

俄烏簽黑海停火協議 基輔高層：雙方均未攻擊境內能源設施

一名烏克蘭高階官員今天告訴法新社，自從白宮3月25日當天公布在沙烏地阿拉伯磋商達成的一項協議以來，烏克蘭和俄羅斯均未攻擊...

俄軍無人機大規模襲擊烏克蘭哈爾科夫州 造成21人受傷

烏克蘭官員和緊急救難當局今天表示，俄羅斯軍隊於夜間對烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）發動大規模無人機攻擊，導致2...

「上帝保佑」再向美國喊話 澤倫斯基籲：堅定不移反制俄羅斯

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他希望美國和基輔的西方盟邦能夠堅定不移維持強硬立場，以反制俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所提出的要求...

不只維和？馬克宏：歐洲駐烏克蘭部隊可回應俄攻擊

法國總統馬克宏26日表示，歐洲武裝部隊會是「烏克蘭手上的牌」，在俄羅斯破壞可能的和平協議時「予以回應」，並且宣布軍援烏克...

和平曙光？俄烏達成黑海停火協議

美國分別與俄羅斯與烏克蘭官員在沙烏地阿拉伯會談後，美方廿五日說，俄、烏同意在黑海停火以恢復航運安全，並討論停止攻擊雙方能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。