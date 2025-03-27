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普亭健康出狀況？澤倫斯基斷言「很快就會死」 敦促美歐施壓俄國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。美聯社
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基26日赴法國巴黎會見馬克宏總統後，接受記者採訪時，聲稱俄羅斯總統普亭「很快就會死」。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭時，就有各種傳言稱普亭健康出問題。基輔獨立報報導，澤倫斯基稱普亭希望「繼續掌權直到去世」，野心也不限於烏克蘭，可能導致「與西方直接對抗」。

澤倫斯基敦促美歐一致施壓普亭，稱普亭害怕歐美聯盟，希望使之分裂，也害怕自己的死亡，「他很快就會死，這是事實，一切將會結束」。

澤倫斯基還表示，「美國現在不幫普亭擺脫全球孤立非常重要，我認為這很危險，這是最危險時刻之一」。

每日郵報指出，儘管普亭經常試圖展現男性氣概，但長期面臨患病謠言，像是被拍到似乎臉部浮腫、腿部抽搐、眼睛充血等模樣，加劇外界揣測。

2022年還發生一起著名事件，普亭與時任國防部長蕭伊古開會時癱在椅子上，一隻手抓著桌子，說話含糊不清。此外，也曾有報導稱普亭不斷咳嗽，手腳似乎無意識抽搐，也有多次走路顯得一拐一拐，遭人揣測可能罹患癌症或帕金森氏症。

不過，天空新聞國防與安全分析師克拉克當時就表示，不能從普亭走路方式推斷他有帕金森氏症，也不能只藉由照片來觀察癌症症狀，這些說法欠缺「有說服力的證據」。

美國中央情報局時任局長伯恩斯也表示，沒有情報指向普亭不穩定或不健康，更開玩笑稱他似乎「太健康了」。

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